Objectif photo: Beale Street, la capitale du blues

Tout passionné de blues qui se respecte doit ajouter la rue Beale sur sa liste de voyage. Longue de 3 km, cette artère va s’échouer sur les rives du grand fleuve Mississippi qui s’écoule tout doucement vers le golfe du Mexique. Pour être dans l’action, il faut se rendre au cœur du quartier historique du blues. Les bars, restos et clubs qui s’y trouvent sont de véritables icônes de l’Amérique. Les Rum Boogie Café, B.B. King’s Blues Club, Silky O’Sullivan’s ou le Hard Rock Café sont reconnus pour leur ambiance unique et leurs «performances live».

Déambuler sur le pavé uni de la «Beale Street» est, sans contredit, une expérience qui stimule l’odorat et l’ouïe. En passant devant un bar proposant des produits typiques, je décide de me laisser tenter par une douzaine d’huîtres réputées pour être les plus spectaculaires de la ville. Après ma commande, le barman revient non pas une, mais deux fois pour s’informer si j’ai bien commandé une douzaine d’huîtres. Je reconfirme avec assurance. Son scepticisme soulève quand même un doute chez moi. C’est avec stupéfaction que je constate la taille des mollusques. Les plus grosses huîtres que j’ai vues de toute ma vie me sont servies. Mine de rien, j’arrive à en consommer une dizaine. Avec une sensation de satiété complète, je suis juste à temps pour l’heure bleue au son du blues...

Appareil : Canon 5D MK IV

Objectif : EF 24-70MM

Exposition : 1/6s à F/8

ISO : 125