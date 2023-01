Où étaient donc ces gros bucks?

L’île enchantée, considérée comme la plus giboyeuse au Québec, ne cessera jamais d’étonner par sa résilience, sa capacité de régénérescence et de production de beaux spécimens.

Lorsqu’on s’offre un forfait à Sépaq Anticosti, c’est pour y vivre une aventure dépaysante où les cerfs de Virginie sont vraiment à l’honneur. À cet endroit, réputé comme la plus grosse pourvoirie de chevreuil au monde, les invités peuvent se lancer aux trousses des cervidés dans des secteurs d’une taille moyenne de 100 à 150 km2 où la densité se situe entre 12 et 15 bêtes au km2.

Photo fournie par Patrick Campeau

Cinq vérités

Le cerf Menier, comme on le surnomme, est généralement de 10 à 20 % moins corpulent que ses congénères du continent.

La profondeur de la forêt anticostienne est beaucoup moins sollicitée que la proximité des routes et des sentiers. L’arrière-pays abrite de gros cervidés qui ne demandent pas mieux que de jouer à cache-cache.

La chair de ces mammifères est drôlement plus savoureuse que celle de chez nous, car ils ne consomment pas de cèdre, ce qui donne souvent un goût âcre à la venaison.

Bien que la récolte se situe à 1,7 bête par détenteur de permis, je suis persuadé que tout un chacun pourrait ramener deux cerfs s’ils étaient un peu moins sélectifs. Mais voilà, tout le monde, et moi le premier, tente de prélever de gros trophées. On est loin des résultats de la Belle Province où seulement un nemrod sur trois réussit sa chasse.

Lorsque la saison froide s’éternise, cela peut entraîner une mortalité pouvant faire fléchir le cheptel.

Rectifions les dires

« Certains observateurs mentionnaient que la taille des bois des cervidés Menier était plus petite cet automne, car l’hiver 2022 avait été vraiment néfaste et qu’il avait freiné leur croissance », explique Daniel Lévesque, directeur ventes et service à la clientèle pour Sépaq Anticosti. « Du début septembre jusqu’à la première de novembre, je dois avouer qu’étonnamment, mis à part quelques exceptions, on voyait peu de gros panaches. Les vagues de chaleur combinées aux diverses phases lunaires n’aidaient certainement pas non plus. Cependant, dès que le froid, la neige et le rut sont arrivés, les chevreuils géants sont apparus comme par magie jusqu’à la fin de la saison. »

Très vaste

Sépaq Anticosti occupe 70 % du territoire total de l’île, soit 5585 des 7943 km2. Cette société d’État gère l’équivalent de 17 pourvoiries en plan européen sans guide, 12 autres avec guide ainsi que 6 autres en plan américain avec guide et repas. Pour en savoir plus, composez le 1 418 535-0231, visitez le sepaq.com/anticosti ou venez discuter avec le personnel de la Sépaq dans les diverses expositions de chasse et pêche, dont celle du week-end prochain au Centre des congrès du Sheraton au Carrefour Laval.

De quoi rêver

Comme une photo vaut mille mots, je vous présente, aujourd’hui, quelques clichés de beaux bucks que des clients ont déjoués tard cet automne.

