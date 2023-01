Pete Alonso et les Mets s’entendent

Les Mets de New York ont attendu à la dernière minute pour éviter l’arbitrage salarial avec leur joueur étoile Pete Alonso, mais les deux parties en sont venues à une entente d’un an, vendredi soir.

Le joueur de premier but touchera un salaire de 14,5 millions $, selon le site du baseball majeur. Il s’agit presque du double de la somme qu’il a encaissée en 2022, soit 7,4 millions $.

Pour la deuxième fois de sa carrière, Alonso a été choisi au sein de l’équipe d’étoiles de l’Association nationale. Il est le seul athlète du baseball majeur à avoir produit autant de points (131) qu’Aaron Judge. Ses 40 longues balles le placent aussi dans l’élite du circuit Manfred, au troisième rang.

L’équipe de la Grosse Pomme a aussi consenti des pactes d’un an aux lanceurs Elieser Hernandez et Jeff Brigham, au releveur Drew Smith, au receveur Tomas Nido et au joueur de deuxième but Luis Guillorme.

Le directeur général Billy Eppler a toutefois encore du pain sur la planche. Jeff McNeil, qui a maintenu la meilleure moyenne au bâton des ligues majeures en 2022 (,326), n’a toujours pas d’entente valide en vue de la prochaine saison. Il demanderait un salaire de 7,75 millions $, tandis que les Mets ne seraient prêts qu’à lui offrir 6,25 millions $.