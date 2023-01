Romans d’ici: la douleur de résister

En revenant sur la guerre de Bosnie, Danielle Dubé rappelle les terribles ravages humains des conflits, peu importe les époques.

D’entrée de jeu, Danielle Dubé dédie son livre au président ukrainien Volodymyr Zelensky et aux résistants de «l’attaque de l’Ukraine à la Russie».

Pourtant, comme son titre l’indique, Les anges de Sarajevo porte sur une tout autre guerre, celle qui a marqué l’indépendance de la Bosnie entre 1992 et 1995. Mais être à Sarajevo dans le roman, c’est aussitôt penser à Kyïv, Kharkiv ou Odessa dans la réalité.

On est néanmoins parfaitement replongés en arrière, dans des lieux décrits avec justesse. Danielle Dubé a à son actif de beaux récits de voyages et l’on retrouve ici son regard sensible.

On retrouve aussi Christiane, personnage central de son premier roman, Les olives noires, paru en 1984. Celle-ci, journaliste québécoise en quête de défis, s’est lancée dans le reportage de guerre, d’où son séjour à Sarajevo. Elle en sort ébranlée, s’arrête reprendre son souffle à Aix-en-Provence. C’est là où s’ouvre le récit.

Retrouver ses racines

Christiane a beau loger dans un hôtel confortable, les cauchemars s’accrochent à elle, ravivant les images fortes qui, pendant sept mois, ont été son quotidien et que nous découvrirons à mesure que ses souvenirs remontent.

Mais un autre passé se dévoile. Son père est décédé pendant qu’elle couvrait la guerre. Elle est rentrée au Québec pour ses funérailles et y a croisé ses tantes. Pressée par l’envie de retrouver ses racines, elle leur demande de lui écrire alors qu’elle-même retourne en France.

On va donc lire les lettres envoyées par la mère de Christiane et par ses sœurs. Elles témoignent des temps durs vécus par les familles pauvres des décennies 1930 et 1940. La guerre avait aussi des impacts ici, sans oublier l’immense fracture entre les riches Anglais et les Canadiens français à leur service.

À quoi s’ajoute le fait que l’action du roman se déroule en 1994, alors que le Parti québécois de Jacques Parizeau s’apprête à reprendre le pouvoir, annonciateur d’un second référendum sur la souveraineté du Québec.

Danielle Dubé arrive parfaitement à fondre tous ces niveaux de lecture. Sa Christiane qui se cherche appartient à une société qui a aussi un passé à assumer et un avenir à se dessiner. Et le Québec, tout préservé soit-il, est lié aux soubresauts du monde.

Exercer sa liberté

Christiane est par ailleurs l’archétype de la femme indépendante. «Je n’ai pas de maison, pas de chat, pas d’homme dans ma vie.» Elle a quand même une fille, qui court elle aussi le monde.

À quoi tient ce besoin constant de partir? se demande-t-elle. Au pouvoir d’exercer sa liberté, conclut-on, après avoir traversé les scènes de femmes violées par les soldats, et en pensant aux régimes qui veulent aujourd’hui effacer les femmes de l’espace public.

Nous faire ainsi constamment franchir le pont entre le passé et le présent, le personnel et le politique marque bellement la lecture de ce grave roman.