Télé nostalgie: L’attrait de la délinquance et du «politically incorrect» de Stéphane Crête

Quand Stéphane Crête n’était encore qu’un garçon, les créateurs télé saupoudraient leurs idées d’une folie qu’il serait difficile de faire revivre aujourd’hui. Le comédien ne s’est pas fait prier pour regarder et apprécier plusieurs d’entre elles.

Stéphane, quelles émissions jeunesse vous ont marqué?

Je suis un grand fan de Pop Citrouille pour la créativité et la délinquance qu’on y retrouvait. Mais j’aimais aussi ce qu’on retrouvait à l’intérieur de Bobino et de Bagatelle (de courts dessins animés ou films d’animation souvent un peu hallucinés comme Les aventures de Chaperonnette à Pois, Les Onyx ou Chapi Chapo).

Quel souvenir télé associé à l’enfance compte parmi vos plus beaux?

J’aimais que chaque jour de la semaine, après Bobino, il y avait une émission différente que l’on pouvait suivre. Ça ponctuait ma semaine!

Regardiez-vous beaucoup la télé lorsque vous étiez tout jeune?

J’ai appris l’anglais grâce aux émissions pour enfants anglophones. J’adorais Sesame Street, The Friendly Giant, Mr. Dressup et The Muppet Show, entre autres.

Y a-t-il un ou des personnages qui vous ont influencé?

Sol et Gobelet, les deux drôles de pistolets. L’idée d’un duo avec un clown blanc et un clown rouge (un classique) a beaucoup influencé ma façon de faire du théâtre et du cabaret par la suite.

Y a-t-il encore une chanson d’une émission qui vous reste en tête?

Trop! Ce sont toutes des vers d’oreilles, on dirait bien!

Y a-t-il un personnage que vous auriez aimé jouer pour les enfants?

Pas vraiment. Mais on peut dire qu’avec Dans une galaxie près de chez vous, Tactik, Famille magique, Ramdam et Le Studio, j’en ai joué beaucoup!

Et c’est important pour vous de jouer autant des choses pour les adultes que pour les jeunes?

Quand j’étais plus jeune, j’ai eu la chance de côtoyer Jacques L’Heureux qui avait beaucoup joué Passe-Montagne et m’avait dit : «J’ai joué beaucoup de choses, j’ai fait du théâtre, alors je n’ai jamais été étiqueté, je n’ai jamais été pris dans un créneau.» Moi aussi, je me suis dit que je n’avais pas le goût de sentir que j’étais uniquement Brad Spitfire [de Dans une galaxie près de chez vous, NDLR]. J’adore les émissions jeunesse, mais je ne voudrais pas seulement être vu là-dedans. Je me suis donc mis à m’amuser et à explorer le plus possible, autant à la télé qu’au cinéma...

Quel univers voudriez-vous faire découvrir aux enfants?

L’imagination au pouvoir! La curiosité comme outil de croissance! La saine folie comme antidote à la morosité ambiante!

Que pensez-vous de la télé jeunesse d’aujourd’hui?

Elle évolue avec les mœurs... J’ai eu la chance de grandir dans un environnement un peu plus fou et moins politiquement correct... Mais l’imagination est toujours là!

►Stéphane Crête se transforme en Malire Binette, un magicien « un peu méchant et un peu nono », le temps de la comédie Famille magique. Mettant en vedette Daniel Coutu, les épisodes de la saison 2 sont diffusés les samedis à 9 h par ICI Télé. L’acteur prête également ses traits au docteur Christophe Gagné dans la comédie Sans rendez-vous (avec Magalie Lépine-Blondeau), dont la saison 2 est diffusée les mercredis à 21 h sur ICI Télé.