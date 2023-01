TRICHE-T-ON?

Essayez de raconter à un petit futé de votre entourage qu’il est normal et tout à fait légal de perdre volontairement afin d’augmenter vos chances de gagner à la loterie Connor Bedard. Vous connaissez le principe. New Jersey l’a appliqué en 2019 pour repêcher Jack Hughes. L’année précédente, Buffalo s’était laissé couler pour choisir Rasmus Dahlin. Les Devils avaient agi de la même façon un an avant pour mettre la main sur Nico Hischier.

La stratégie existe depuis longtemps, vous diront même les Nordiques de l’époque, quand ils ont préparé l’équipe pour la coupe au Colorado. C’est devenu le grand concours du plus poche et des équipes comme Chicago, Anaheim et Columbus s’en donnent à cœur joie avec des attaques inertes, des défensives on ne peut plus poreuses et un intérêt très douteux.

Montréal, qui est 27e au classement général, ne semble plus souhaiter gagner la loterie. Tous s’entendent pour analyser que le Canadien ne fera pas les séries. Dans un tel contexte, le mieux ne serait-il pas de travailler vers le bas ? C’est ce qu’avaient réalisé subtilement les Oilers d’Edmonton pour Connor McDavid, alors qu’ils avaient déjà des gars comme Draisaitl, Taylor Hall et Ryan Nugent-Hopkins. Ils avaient accepté de perdre pendant quelques années au vu et au su de tous.

DANS LE COUP

Il y a 1000 trucs pour faire gagner une équipe et il y en a encore plus pour la pousser subtilement vers les échecs.

J’ai cru que Martin St-Louis allait adhérer au mouvement quand il a commencé à jongler avec ses trios durant les Fêtes et qu’il a brisé des conditions un petit peu trop gagnantes. Mais non. Comble de malheur, l’avantage numérique s’est mis en marche.

On a presque envie de dire que le Canadien n’est plus dans le coup.

De l’enclave

C’est parti ! La saison de la pêche aux poissons des chenaux à Sainte-Anne-de-la-Pérade prend son envol. La glace est assez épaisse et le village est en fête. Pour une journée inoubliable où tout est fourni, faites le 418 325-2465.

Pourquoi, lors des grands championnats mondiaux de hockey, les équipes vêtues en pâle portent-elles un casque foncé et un casque blanc quand elles sont habillées en foncé ? Ça fait pic-pic.

À sa pourvoirie, Réal Massé est maintenant prêt à accueillir les motoneigistes du jeudi au dimanche. Dodo et bonne bouffe dans la belle forêt de Saint-Zénon.

Vous avez jusqu’à demain (15 janvier) pour tenter votre chance au tirage des meilleurs territoires de la Sépaq pour la chasse à l’orignal et aussi pour la chasse au chevreuil sur l’île d’Anticosti.

Hampus Lindholm (Boston) domine la LNH avec un +28 à sa fiche, à égalité avec Joe Pavelski (Dallas), 38 ans. Ryan Graves (New Jersey) suit à +25, et l’ancien du Canadien Tomas Tatar, maintenant avec le New Jersey, est à +24.

Successeur de Gilles Courteau à la tête de la LHJMQ ? Je mettrais un petit deux sur Jocelyn Thibault.

C’est à Chicoutimi que l’on retrouve la plus grande patinoire du Québec, soit au Centre Georges-Vézina. Les Saguenéens évoluent sur une surface aux dimensions olympiques. Génial.

Vous pensez que Jesse Ylönen, du Canadien, est un Finlandais ? Non, il est né à Scottsdale, en Arizona.

Mathew Barzal, des Islanders, roule à un point par match depuis le début de la saison. Salaire ? Dix millions par année.