Trois entreprises d’ici vendues à des acheteurs de l’extérieur du Québec

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les entreprises d’ici et de l’actualité des sociétés cotées en Bourse.

Un fonds américain met la main sur une PME spatiale

Veritas Capital, une firme d’investissement new-yorkaise, a fait l’acquisition de l’entreprise québécoise Xiphos Systems pour une somme non divulguée. Fondée en 1996, Xiphos Systems conçoit des processeurs miniatures utilisés notamment dans la Station spatiale internationale et dans des nanosatellites. Ses produits volent dans l’espace depuis 20 ans.

Une entreprise d’informatique avalée par un groupe ontarien

CloudOps, une jeune entreprise montréalaise fondée en 2005 par Ian Rae, a annoncé cette semaine avoir accepté une offre d’achat de la firme torontoise Aptum. CloudOps se spécialise dans les solutions infonuagiques et compte une cinquantaine de salariés.

Un courtierpasse à l’ouest

La PME familiale Assurance R.Legault est passée dans le giron du groupe britanno-colombien Westland Insurance le 1er janvier dernier. Le cabinet montréalais a été fondé en 1980. Westland a réalisé plusieurs acquisitions à travers le Canada au cours des dernières années, dont celle d’Axxium, un autre courtier d’assurances québécois.

Une VP de BRP chez Savaria

La vice-présidente exécutive, Talent et culture, chez Bombardier Produits récréatifs (BRP), Anne Le Breton, vient de faire son entrée au conseil d’administration de Savaria, un fabricant d’ascenseurs, de sièges pour escaliers et de plateformes élévatrices. Mme Le Breton est à l’emploi de BRP depuis 2011.

Le groupe Benny investit chez Paul

Benny & Frères a acquis une participation majoritaire dans Paul le Gourmet, une PME de Berthierville, dans Lanaudière. Celle-ci se présente comme un leader dans le domaine des viandes cuites sous vide. Quant au groupe Benny, il détient la chaîne de rôtisseries Benny&Co, une division de produits surgelés et des actifs immobiliers.

Il vend du Fiera

Peter Stock, qui occupe le poste de vice-président exécutif et chef mondial de la gestion privée chez Fiera Capital, a vendu pour un peu plus de 50 000 $ d’actions du gestionnaire de fonds montréalais au début janvier. Le titre de Fiera a reculé d’un peu plus de 10 % au cours des 52 dernières semaines.