Un voilier pour la paix

En 1958, un voilier baptisé « Golden Rule » (ou Règle d’or), avec à son bord quatre militants quakers, a mis le cap sur les îles Marshall, dans l’océan Pacifique, dans le but d’empêcher les essais d’armes nucléaires que les États-Unis s’apprêtaient à réaliser. Le bateau fut arraisonné et l’équipage fut détenu dans une prison à Honolulu, non sans susciter une vague de protestations un peu partout sur la planète. Mais c’était une première et ce geste de protestation contre les essais d’armes nucléaires se répétera à plusieurs reprises.

Quelques années plus tard, soit le 5 août 1963, les États-Unis, l’URSS et le Royaume Uni signaient, à Moscou, un premier traité visant à mettre fin aux essais d’armes nucléaires dans l’atmosphère, l’espace extra-atmosphérique et sous l’eau (mais non sous terre). On n’entendit plus parler du voilier Règle d’or...

On le retrouve en 2010, au nord de la Californie, alors que des vents violents l’ont pratiquement coulé en mer. C’est alors que des militants pour la paix, des quakers et d’autres vétérans se portent volontaires pour restaurer ce voilier historique en bois de trente-quatre pieds de long, dans le but d’en faire le vaisseau-amiral contre les armes nucléaires et pour la paix dans le monde. Les travaux s’échelonneront sur cinq ans.

De 2015 à 2018, le Règle d’or sillonnera la côte ouest, de la Colombie-Britannique à San Diego, prêchant pour la paix et la fin des armes nucléaires. Des milliers de personnes le visiteront lors de ses escales et se sensibiliseront aux dangers de la prolifération des armes nucléaires. En 2019, le Règle d’or appareille pour Hawaï, où on craint le pire en cas d’un conflit nucléaire entre la République populaire de Corée et les États-Unis. Ensuite, il retourne aux îles Marshall puis à Guam et à Okinawa.

Sa prochaine étape étant de remonter la côte est des États-Unis, le voilier de la paix a décidé, après une escale à Cayo Hueso, en Floride, de faire un petit crochet par Cuba, non sans demander au préalable une autorisation à Big Brother. On a beau vivre dans la plus grande « démocratie » au monde, il faut tout de même demander la permission pour visiter cette île socialiste sensée encourager et soutenir le terrorisme.

Pendant leur séjour, les militants pour la paix ont visité la province de Pinard el Rio pour y constater les dégâts causés par le dernier cyclone, Ian, et ont fait don à la population durement touchée de matériel humanitaire. Ils en ont profité pour livrer leur message de paix, réclamant la fin du blocus contre Cuba, comme l’ont fait la majorité des pays représentés à l’ONU. Ils ont aussi rappelé qu’il y a soixante ans, une guerre nucléaire avait failli éclater lorsque l’URSS avait installé des ogives nucléaires à Cuba, ce qu’on a appelé « la crise des missiles », et ont dit craindre le pire dans le conflit qui oppose les mêmes deux pays, la Russie et les États-Unis, en Ukraine. Le Règle d’or vogue maintenant vers la côte est étatsunienne.

Qui a dit que le blocus n’existait pas ?

Deux entreprises étatsuniennes de bateaux de croisière, Carnival Corp et Royal Caribbean Cruises, et deux autres, Norwegian Cruise Line et MSC Cruises, ont été condamnées à payer des amendes de 110 millions de dollars chacune pour avoir jeté l’ancre dans le port de La Havane. La raison invoquée ? Le port de La Havane appartenait, avant la Révolution, à une entreprise privée étatsunienne, la Havana Docks Corp., qui a par la suite été nationalisée par le jeune gouvernement révolutionnaire. Les héritiers de cette entreprise ont poursuivi lesdites compagnies maritimes, en invoquant la loi Helms-Burton qui leur permet de réclamer des compensations « pour usage de biens confisqués ». À la suite de ce jugement, qui osera s’aventurer dans le port de La Havane en risquant des amendes astronomiques ? Ce sont des millions de dollars que perd ainsi le gouvernement cubain, pour avoir exercé un droit souverain : récupérer, moyennant compensation, les principaux leviers de son développement économique.

Avis à tous les voyageurs qui se rendent à Cuba

À partir du 23 janvier de cette année, tous les voyageurs qui se rendent à Cuba, pour une raison ou pour une autre, devront remplir un document en ligne, « dviajeros », qui devrait accélérer les procédures douaniers et sanitaires à l’arrivée. Ce document doit être rempli au maximum 48 heures avant votre départ. Une fois complété, le système émettra un code QR que vous pourrez conserver sur votre téléphone cellulaire ou imprimer. Les compagnies d’aviation sont autorisées à exiger que ce formulaire soit complété avant de monter à bord. Ce document est disponible en français.