Voyager autrement: éloge du tourisme lent

L’année 2022 a vu se dessiner de grandes tendances touristiques telles que le «revenge travel», le «workation», les voyages d’une vie et le tourisme responsable. Qu’en sera-t-il pour cette année?

Le voyage de demain verra assurément ses tendances se confirmer avec un accent mis sur la soif d’expérience, principalement inédite. Selon une étude de Booking.com, les voyages se réinventent, se repensent et refléteront le désir de s’adapter à un monde en constante mutation.

Ainsi, voyage de bien-être, de déconnexion, virtuels, avec le métavers pour chercher l’inspiration dans la réalité virtuelle, continueront de prendre de l’essor. L’urgence de réaliser des voyages d’une vie, multigénérationnels ou nostalgiques se fera aussi sentir comme jamais.

Quant aux destinations, les Lonely Planet, National Geographic, Expedia y sont chacun allés de leurs prédictions : Égypte, Pérou, Slovénie, Écosse, Italie, Nouvelle-Zélande, Colombie, Jordanie et autres s’y retrouvent selon les thématiques.

Il en ressort toutefois un désir de sortir de sa zone de confort et de repousser ses limites.

Des voyageurs plus aventureux dans leur choix tant de destination que d’expériences qui privilégient l’immersion culturelle, les rencontres avec les populations locales, tout en se faisant le plus possible responsables.

Tourisme durable

De fait, on verra dans ces tendances s’inscrire une priorisation indéniable pour le tourisme durable qui continue d’apparaître, accentuée par la période d’éveil social liée à la pandémie où les voyageurs, autant que les entreprises, se sont davantage conscientisés quant à l’impact de leurs activités sur l’environnement et sur les populations locales.

Selon le Réseau veille tourisme, deux Québécois sur trois disent vouloir voyager de façon plus responsable et un sur deux est prêt à modifier ses habitudes de voyage si cela peut réduire son empreinte carbone.

Comme jamais, nous verrons se dessiner un tourisme plus ambitieux avec des manières de voyager qui se repensent et qui ont un sens tout en tendant à se faire le plus possible écoresponsables.

Des initiatives inspirantes de voyages durables

LE VOYAGE EN BATEAU À VOILE

Difficile d’être plus zéro carbone qu’en utilisant le vent pour se déplacer! «C’est un tourisme plus lent où la nature prend le dessus, où je peux transmettre ma passion pour l’océan et sensibiliser à sa protection», explique Yoann Perez, qui vient de lancer son agence Prendre le vent. À bord d’un catamaran autonome, alimenté par panneaux solaires et une éolienne, le skipper propose des séjours notamment dans les îles de la Guadeloupe. «C’est tellement plus facile d’approcher la faune de près», fait valoir celui qui mise également sur des activités de sensibilisation avec les communautés locales au milieu marin.

► prendreleventvoyages.ca

LE VOYAGE À PIED

Photo fournie par Sylvie Grégoire

Souhaitant s’écarter du traditionnel chemin de Compostelle, Sylvie Grégoire et son conjoint ont entrepris en 2018 de traverser la France de la Manche à la Méditerranée. Durant 70 jours, le couple de Québécois a traversé plus de 200 villages. «Nous voulions décrocher, ralentir, explorer la France autrement tout en se donnant le temps et être dans le présent», explique l’autrice de La France, pas à pas, côte à côte, publié aux éditions Crescendo, où elle raconte leur périple qui se veut un éloge au tourisme lent.