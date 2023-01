À la rescousse de nos dépanneurs: 95 petites municipalités étaient sans commerce de détail en 2021

La Fédération québécoise des municipalités (FQM) et le gouvernement du Québec sont conscients qu’il faudra travailler à contrer la dévitalisation des villages.

«On sait qu’il s’est fermé des stations-service, des dépanneurs et des petites épiceries de proximité dans les villages», a affirmé Jacques Demers, président de la FQM et maire de Sainte-Catherine-de-Hatley, municipalité située entre Magog et Sherbrooke.

«La dévitalisation est vraiment un dossier qu’on essaie de défendre», ajoute-t-il.

La proportion des municipalités de moins de 1000 habitants qui n’ont pas d’édifices de commerce de détail a en effet crû entre 2006 et 2021, selon l’Institut de la statistique du Québec.

En 2021, 95 municipalités étaient touchées par ce phénomène de dévitalisation, comparativement à 55 en 2006.

DISPARITION DES SERVICES

«Ça fait des années qu’on en parle, nous, on le sait que ces services-là, une fois qu’ils partent, ils ne reviennent pas», a ajouté M. Demers, se disant bien au fait que la croissance des grandes surfaces dans les plus grandes villes avoisinantes explique cette dévitalisation.

«Tout le monde s’est mis à se déplacer et à s’en aller à ces endroits, tu ne t’arrêtes donc plus dans ton village ou le village voisin où tu avais l’habitude d’aller chercher tes emplettes de proximité», a expliqué M. Demers.

470 M$ POUR AIDER LES VILLAGES

De son côté, en septembre dernier, en campagne électorale, François Legault a annoncé son intention d’investir 470 millions $ en vue d’aider les villages du Québec à assurer les services de proximité. «On veut que nos régions soient habitées, on veut protéger l’histoire de nos villages et on veut protéger ce sentiment d’appartenance à sa communauté», avait mentionné le premier ministre.

«L’achat dans les cœurs de villages du Québec est en déclin depuis plusieurs années, au profit des géants du web et des grandes surfaces», avait-il renchéri. Pour venir en aide aux régions, le Fonds régions et ruralité (FRR) est déjà en place depuis avril 2020, avec une enveloppe totalisant près de 1,3 milliard $ jusqu’en 2024, dont 250 millions pour 2022.

«Rarement dans le passé on a aidé des restaurants et des petits commerces parce qu’ils ne concordaient pas dans les formules de subventions», commente M. Demers.

Préserver 110 ans de vitalité grâce à une coopérative

Un magasin général multifonctions qui a été de 1908 à 2018 le cœur de La Visitation-de-l’Île-Dupas, un petit village situé près de Berthierville, vivra de nouveau, cette fois sous forme de coopérative.

En septembre 2020, Rémi Courchesne et sa conjointe, Marie-Pier Aubuchon, ont acheté la bâtisse de 2300 pieds carrés de ce magasin qui a d’abord été la propriété des arrière-grands-parents de M. Courchesne.

L’endroit a été un magasin général avec une station-service, abritant au fil du temps un bureau de poste, une quincaillerie, une caisse populaire, une épicerie (la seule du village) et une boucherie-abattoir.

«La première télévision du village était ici à l’époque, les gens venaient écouter la télévision ici, il y a beaucoup d’histoires dans cette bâtisse», a raconté Rémi Courchesne, dont le père, l’oncle et le grand-père ont aussi géré l’endroit pendant une grande partie de leur vie.

LA MODE DES SUPERMARCHÉS

Mais, à la fin des années 1990, les grandes bannières de supermarchés sont arrivées à Berthierville, ce qui a changé la donne pour la petite municipalité de 600 âmes.

«Le côté épicerie était moins concurrentiel, la clientèle a diminué, mais le monde continuait à venir faire leurs achats pour la viande; la saucisse était très reconnue, a précisé Rémi Courchesne. Ç’a été une mode d’aller faire son épicerie en ville, mais je pense que maintenant les gens retournent vers les épiceries de quartier.»

Son père et son oncle ont donc tout arrêté en 2018, alors que leur âge commençait également à jouer dans l’équation.

UN MARCHÉ DE PROXIMITÉ

Puis, deux résidentes de La Visitation-de-l’Île-Dupas, Karine Valois et Marie-Pierre Beauséjour, se sont entendues avec les nouveaux propriétaires pour que ça devienne une coop.

L’idée d’un marché de proximité avec des produits locaux à valeur écoresponsable et biologique a finalement été retenue. Il y aura également un café qui va servir des repas.

«On fait ça par intérêt parce qu’on veut que cette place reste en vie et que ce soit rassembleur pour la communauté», souligne Mme Beauséjour.

Marie-Pier Aubuchon, la conjointe de Rémi Courchesne, qui a été mairesse du village de 2017 à 2021, a mentionné qu’«à la municipalité, on cherchait aussi des initiatives pour contrer la dévitalisation».