Anthony Duclair de retour à l’entraînement

Le Québécois Anthony Duclair a pris part à une première séance d’entraînement avec les Panthers de la Floride, samedi, quelques mois après une opération au tendon d’Achille.

Duclair portait un chandail jaune qui indiquait à ses coéquipiers qu’il n’était pas en mesure d’encaisser les contacts pour le moment.

Mais la convalescence de l’athlète de 27 ans se passe bien et l’entraîneur-chef Paul Maurice est optimiste quant à un retour pour la dernière ligne droite de la saison.

AFP

«Première fois avec le groupe complet. Nous sommes excités», a lancé Maurice, selon le site officiel des Panthers, tout en espérant un retour complet à l’entraînement avant la pause du match des étoiles, prévu le 4 février.

Duclair a connu en 2021-2022 sa meilleure saison en carrière avec 31 buts et 58 points en 74 parties, ajoutant un filet et trois points en huit sorties éliminatoires. Il s’est ensuite blessé lors d’un entraînement estival.

Repêché en troisième ronde par les Rangers de New York, Duclair a porté les couleurs du club new-yorkais, mais aussi celles des Coyotes de l’Arizona, des Blackhawks de Chicago, des Blue Jackets de Columbus et des Sénateurs d’Ottawa avant de faire sa place avec les Panthers. Il totalise 120 buts et 252 points en 470 rencontres dans la Ligue nationale.