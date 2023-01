Canadien: Caufield à l’aise sur la grande scène de New York

NEW YORK | Cole Caufield n’a pas peur des grandes scènes. À son deuxième match en carrière sur la glace du Madison Square Garden, l’Américain de 22 ans a transporté l’attaque sr ses épaules avec un but et une passe dans un gain de 2 à 1 face aux Rangers.

« Oui, c’est spécial de jouer ici, a dit Caufield. C’est le deuxième meilleur édifice de la LNH après le Centre Bell. C’était très cool comme expérience. Nous avions tous hâte à ce match à New York. C’est une très belle ville et un amphithéâtre unique. »

Caufield a déjoué Igor Shesterkin d’un tir précis dans le haut du filet en troisième période après un relais précis et rapide de Nick Suzuki.

« C’était un gros but pour la victoire, a-t-il précisé. Mais il restait encore un peu plus de dix minutes après ce jeu. Nous avons tenu le coup. Je suis vraiment heureux de toute l’équipe et de notre effort. »

Enfin sur la route

Avec cette victoire face aux Rangers, l’une des équipes de l’heure dans la LNH, le Tricolore a freiné une vilaine séquence de sept revers d’affilée sur la route. La dernière victoire remontait au 19 décembre, un gain de 3 à 2 en prolongation face aux Coyotes à Tempe.

« Nous étions conscients que nous n’avions pas gagné depuis longtemps, a répliqué Caufield. Cette victoire fait du bien. Nous avons corrigé des aspects de notre jeu, mais nous avons eu besoin du travail de toute l’équipe. Et Sam [Montembeault] a bloqué plusieurs chances de marquer de grande qualité des Rangers. »

Dach au centre

Avec Jake Evans et Sean Monahan à l’infirmerie, Kirby Dach a maintenant l’occasion de renouer avec sa position naturelle, celle de centre. Utilisé pour les deux dernières périodes face aux Islanders au centre, Dach a encore une fois reçu le mandat de jouer à cette même position.

Il a passé le test face aux Rangers avec quatre tirs, mais aussi du jeu solide dans son propre territoire.

L’ancien des Blackhawks a également marqué son 8e but de la saison, en battant Shesterkin d’un tir vif en supériorité numérique.

« C’est toujours agréable quand tu joues au hockey de cette façon, a raconté Dach. Nous jouions les uns pour les autres. Nous avons bloqué des tirs, nous avons fait les sacrifices en plus de porter attention aux détails. »

Martin St-Louis avait le sourire dans le visage en décrivant le match du numéro 77.

« Ce qu’on voit, c’est encourageant. Il peut jouer dans plusieurs situations. Il a un bon jeu offensif, il a un bâton fatigant, il gagne des rondelles et il est physique. Je suis bien content de Dach. »