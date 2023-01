Pierre Guitard: cheminer tout en musique

Son nom le prédestinait au métier de musicien, sa famille d’artistes aimant gratter la guitare au bord du feu aussi. À 29 ans, Pierre Guitard offre un second album touchant et mature dans lequel il se dévoile comme jamais, savamment baptisé Anhédonie.

L’anhédonie est une incapacité à ressentir du bonheur pour quelque chose qui autrefois nous rendait heureux. Voilà un terme qui a touché, de manière toute personnelle, Pierre Guitard pendant les difficiles mois de pandémie où « quelque chose qui ne reviendra pas s’est brisé », croit-il.

Du mal vers le bien

Assez pour que ce titre de travail devienne celui de son deuxième album, un opus introspectif dont la création a fait autant de bien que de mal à l’auteur-compositeur-interprète.

«Cet album est un chemin, un sentier à suivre, idéalement dans l’ordre, explique l’artiste originaire de Madran au Nouveau-Brunswick. C’est le chemin que j’ai fait pour me rendre où je suis. Je touche à des affaires qui sont vraies et comme je ne suis pas unique, je me doute que plusieurs personnes se sont senties comme moi pendant la pandémie. Je crois qu’il peut montrer aux gens que ça peut aller mieux.»

Avec son ami, Jesse Mac Cormack, et Rosie Valland aux voix, le chanteur ayant remporté l’édition 2017 du Festival international de la chanson de Granby a créé un album en pleine pandémie «qui se garderait bien d’être pandémique». Tombé dans un creux de vague alors que le monde avait été mis sur pause forcée, son besoin de créer pour payer le loyer s’est transformé en besoin de dire les choses pour aller mieux.

Cela a donné un bel album qui s’écoute d’un trait, préférablement en ordre chronologique afin de bien saisir l’évolution et la transformation des états d’âme de l’artiste qui se laisse doucement envahir par l’espoir et la lumière au fil des chansons.

S’ouvrir pour aider

«J’ai écrit beaucoup de choses très vraies, sans vraiment d’images ou de métaphores, explique celui qui a sorti La tige et la racine, son premier album, en 2016. C’était du charbon et non du diamant. C’est un album important dans ma carrière et mon cheminement. J’en suis fier et content, mais l’objet est comme un gros cancer que j’ai évacué. Cela a fait mal, cela a été tough à sortir. S’il peut faire du bien à du monde, je vais être content.»

Plus heureux et assurément plus léger, Pierre Guitard explique avoir envie de montrer d’autres facettes de sa personnalité dans ses créations futures.

«Je fais souvent des albums déprimants, mais je ne suis pas lourd, je suis drôle dans la vie, insiste en riant celui qui a écrit ses premières chansons à 16 ans. Je veux peut-être commencer à faire du stand-up aussi, car je suis un maniaque d’humour.»

L'album Anhédonie de Pierre Guitard se trouve sur les plateformes.