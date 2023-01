Des enseignants de l’Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec en grève lundi

Quelque 140 membres du Syndicat des enseignantes et des enseignants de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec-CSN (SEEITHQ-CSN) entameront une grève dès lundi, en raison de l’impasse dans les négociations pour le renouvellement de leur convention collective.

Sans convention collective depuis le 31 mars 2020, les membres syndiqués ont voté à 97 % en faveur d'une banque de huit jours de grève, en novembre dernier, à utiliser au moment jugé opportun.

Dans un communiqué publié dimanche, le syndicat dit n’avoir d’autre choix que d’exercer ce mandat de grève «compte tenu de l'absence d'avancées suffisantes à la table de négociation».

Un piquetage sera organisé devant l'Institut, dès lundi midi.

Les travailleurs réclament notamment des salaires adaptés à leur charge de travail et déplorent qu’il faille en moyenne une décennie pour acquérir une permanence.

«L'employeur ne tient jamais compte de l'ancienneté dans l'attribution des tâches aux professeur-es. Il ne reconnaît pas non plus l'expérience d'enseignement acquise ailleurs pour l'avancement d'échelon salarial. La direction refuse même qu'une personne enseignante puisse être accompagnée d'un représentant syndical lorsqu'elle est rencontrée ! Ces traitements inéquitables doivent cesser rapidement», avait déclaré Léandre Lapointe, vice-président de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec, responsable du regroupement privé (FNEEQ–CSN), dans un communiqué en novembre dernier.