Du beau au quotidien

Est-ce que vous avez déjà été interpellé par les vitrines de la boutique Jamais Assez, rue Saint-Laurent ? Attirée par les objets de cuisine au design archisimple et étonnant, j’y ai mis les pieds pour la première fois il y a une dizaine d’années.

J’ai été éblouie par la beauté des collections d’objets de tous les jours, funky, drôles et provocants. J’ai acheté des saladiers, une poivrière et une salière, des touilleurs, un pichet et combien d’autres objets que j’utilise tous les jours depuis.

Jamais assez de beauté

Ma maman, Gloria, m’a transmis cette liberté qu’on ne s’accorde pas toujours d’utiliser nos beaux plats en tout temps, même les soirs de semaine. Ma mère n’attendait pas les grandes occasions pour nous offrir une table soignée. Ça donnait envie d’étirer le souper comme un samedi soir.

Retrouvailles et départ

J’ai remis les pieds chez Jamais Assez la semaine dernière, après deux ans et demi. Geneviève Cyr, la proprio designer d’intérieur, m’a dit : « Ça fait longtemps qu’on ne vous a pas vue ! » Elle m’a raconté que Michel, son époux et cofondateur de la boutique, est décédé tout juste avant la pandémie. Ils ont lancé Jamais Assez il y a 17 ans avec cette idée qu’il n’y a jamais assez de design. Michel Swift était l’un des designers industriels les plus respectés au Québec, professeur à l’Université de Montréal et à l’UQAM.

Photo fournie par Cyril Derou

Ils se sont mariés le 3 novembre, après 30 ans d’union, 3 semaines avant sa mort. Personne n’a su jusqu’à son départ qu’il avait été très malade au cours des 22 dernières années de sa vie.

Photo fournie par Cyril Derou

Le regard des autres change, disait-il. Il voulait demeurer le même Michel aux yeux de tous. Geneviève a eu un énorme chagrin pendant un an. Depuis peu, elle est apaisée. Ça paraît dans sa voix gamine et ses yeux pétillants. C’est une passionnée. Et la passion, c’est au-delà de tout pour elle.

De la lumière pour le design québécois

Elle cherche activement de la relève en boutique. Elle veut faire découvrir le design québécois au niveau international. Il n’y en avait pas assez quand ils ont commencé.

Photo fournie par Cyril Derou

Michel et Geneviève ont toujours offert une sélection d’objets pour la table et la maison qui sont simples, intemporels, de tous les jours et dont on ne se passerait plus.

Je confirme, j’ai acheté un bel objet de plus et je ne m’en passerai jamais plus : un spectaculaire centre de table long comme un canoë qui va servir de saladier, de bol à fruits ou de plat de service dans lequel tout le monde autour de ma table va piger !

Utiliser ses belles choses

Geneviève nous invite à nous poser des questions à l’heure du jetable et de la surconsommation. Acheter des objets durables et design dont la beauté parle d’elle-même. En hommage à l’amour durable, j’ai ressorti et dépoussiéré les céramiques de ma maman que je chéris plus que tout pour y manger dès aujourd’hui. Qui fera de même avec l’argenterie de grand-maman ?

JAMAIS ASSEZ

▶ 5155, boul. Saint-Laurent, Montréal