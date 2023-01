En mode lecture: pour sortir des sentiers battus

On a toujours eu un faible pour les histoires sortant totalement des sentiers battus. Voilà d’ailleurs qui explique en grande partie pourquoi on a autant apprécié celle-ci, qui se déroule en 1995, au Tennessee.

Cette année-là, Lillian Breaker va recevoir une nouvelle lettre de son amie Madison. Elles ne se sont pas vues depuis plus d’une bonne décennie et mènent des vies très différentes, mais peu importe. Bon an mal an, jamais elles n’ont cessé de s’écrire. Et ce coup-ci, si Madison a pris la plume, c’est pour proposer un travail à Lillian... sans toutefois préciser lequel.

Tout feu tout flamme

À 28 ans, Lillian est caissière d’épicerie et vit toujours chez sa mère, dans le grenier de la maison. S’il y a pire, on conviendra aussi qu’il peut y avoir mieux. Et de ce fait, Lillian partira à Franklin sans trop se poser de questions.

Elle aurait dû, car ce que va lui proposer Madison dépassera carrément l’entendement. L’homme qu’elle a épousé, un richissime sénateur plus âgé qu’elle, a eu des jumeaux d’un précédent mariage. Bessie et Roland, 10 ans. Leur mère ayant récemment perdu la vie, ils sont donc sur le point de venir vivre avec eux et Madison souhaiterait que Lillian devienne leur gouvernante. Le hic, parce que hic il y a, c’est qu’ils souffriraient tous deux d’un mal unique en son genre : s’ils sont perturbés ou en colère, la température de leur corps se met à grimper de façon alarmante et... ils prennent feu!

On recommande chaudement.

