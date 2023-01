Je t’écris au milieu d’un bel orage: le double défi de Steve Gagnon

Steve Gagnon aura la lourde tâche d’incarner l’écrivain Albert Camus au TNM en janvier, mais aussi d’être à la hauteur de sa maîtresse Maria Casarès, jouée par Anne Dorval.

« Son interprétation sera historique, dit-il en vantant le travail de sa collègue qui l’a impressionnée en répétition pour la pièce Je t’écris au milieu d’un bel orage. Elle est si talentueuse et habile avec les mots. »

Il souligne qu’ils se sont complètement investis dans ce projet. « Il y a eu une rencontre très forte entre elle et moi artistiquement et humainement, précise-t-il en entrevue téléphonique. On a ce même amour de la langue et du détail. »

Ils ont donc trimé dur pour mettre en bouche ce texte tiré de 865 lettres échangées par ces amants entre leur coup de foudre en 1944 jusqu’à la mort subite de Camus en 1960. C’est le dramaturge Dany Boudreault qui a eu l’idée de faire ce collage qui est mis en scène par Maxime Carbonneau.

Plus que de la passion

Cette pièce aborde cette relation de cœur entre cet homme marié et père de deux enfants, et l’actrice espagnole, qui s’était réfugiée en France en raison de la dictature de Franco.

« On est plongé dans une grande histoire d’amour, mentionne Steve Gagnon. Mais ce n’est pas doucereux. C’est teinté par la frustration, la jalousie et les malentendus. »

Il souligne également que cette proposition porte une importante dimension politique et sociale, puisque les protagonistes débattent de grandes questions de leur époque comme de la menace nucléaire et de l’évolution du communisme en Europe.

L’exil et l’immigration sont aussi traités, car Camus a grandi en Algérie, tandis que Casarès a fui l’Espagne. « C’est très moderne, mentionne-t-il. Ils parlent de leur condition d’immigrants. Ils se sentent étrangers dans leur propre pays. »

Celui qui est aussi un auteur a de surcroît été « époustouflé » par le discours de Camus sur la « responsabilité d’un artiste qui n’écrit pas pour lui-même, mais pour la société de son temps ».

Une belle découverte

Grâce à son travail, Steve Gagnon a appris à connaître ce géant de la littérature, qui est loin de l’image d’un auteur confiant et avec beaucoup de prestance qui a été véhiculée.

« C’était un être tourmenté et intense qui cherche un sens à sa vie, un sentiment de communauté, affirme-t-il. Il est donc beaucoup plus vulnérable que ce qu’on voit dans les photos et qu’on entend dans des entrevues audio. »

Même si ce spectacle est bâti sur des écrits qui n’étaient pas conçus pour être lus ou joués, Steve Gagnon estime qu’il demeure très théâtral.

« C’est surprenant, car on vient voir une œuvre issue de correspondances, mais elle devient limpide, accessible et pertinente. C’est fait pour tout le monde. Pas besoin de connaître Camus. »

Cette pièce constitue donc une excellente occasion de le découvrir.

► Je t’écris au milieu d’un bel orage est présentée du 17 janvier au 11 février au TNM.