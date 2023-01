Le droit à une existence paisible est dû à tous les citoyens

Merci grandement d’avoir signalé à vos lecteurs, et à deux occasions en plus, l’existence et la mission de l’organisme « Aide Abus Ainés ». C’est important que les personnes vulnérables soient mises au courant que du soutien existe pour elles afin de briser leur isolement.

Ça m’a donné envie de vous faire savoir qu’il existait aussi un autre organisme qui s’appelle « l’Association pour la défense des personnes et des biens sous curatelle publique » à laquelle elles peuvent également s’adresser en cas de problèmes ou d’inquiétude face à leur avenir immédiat ou à la gestion que fait la Curatelle de ce qui les concerne au plus haut point : leur propre qualité de vie.

Je souligne aussi qu’il existe plein d’histoires méconnues et pas toujours belles, dévoilant la réalité vécue par nos concitoyens en perte d’autonomie. Vous pouvez les découvrir en allant sur la page Facebook de l’organisme.

Anonyme

Selon certaines données publiques, le Curateur public s’occupe du bien-être et des possessions de plus ou moins 13 000 Québécois et Québécoises sous « régime de protection », connu autrefois sous le vocable « mandat d’inaptitude ». Ce qui n’est pas une mince tâche, avouons-le.

Comme il navigue le plus souvent en eaux troubles vu qu’il s’occupe de personnes vulnérables et la plupart du temps influençables, il est important de l’avoir à l’œil en cas de dérapage.