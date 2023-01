«Le royaume désuni»: le Brexit expliqué par Jonathan Coe

Avec Le royaume désuni, le Britannique Jonathan Coe réussit un vrai tour de force: nous permettre de comprendre de façon simple, divertissante et agréable comment le Royaume-Uni a pu vouloir le Brexit.

Photo fournie par les Éditions Gallimard

Il y a environ trois ans, au cours d’une tournée promotionnelle en Allemagne et en Autriche, l’écrivain anglais Jonathan Coe a bien sûr beaucoup parlé de ses livres... mais aussi du Brexit !

«Partout où j’allais, les gens me demandaient avec une certaine inquiétude ce qui arrivait aux Britanniques, pourquoi ils se comportaient de manière si étrange», précise-t-il au cours d’une entrevue réalisée juste avant le temps des Fêtes.

De fait, la question se pose. Comment une nation qui a tour à tour fait partie des Alliés pour tenir tête à Hitler, inventé le ciment et lancé le World Wide Web a-t-elle pu en venir à vouloir se retirer de l’Union européenne?

«Cela m’a suggéré une histoire politique ou historique, car pour pouvoir offrir une réponse éclairée à mes amis allemands et autrichiens, il fallait d’abord remonter un peu en arrière, au moins jusqu’à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, poursuit Jonathan Coe. Mais chez moi, un roman naît toujours de la collision d’un minimum de deux idées différentes. Il y a donc eu cette interrogation face au Brexit, ainsi qu’une idée très personnelle : je voulais écrire quelque chose commémorant la vie de ma mère, qui est morte en juin 2020. Alors comme ces deux histoires se déroulaient exactement durant la même période – ma mère avait 11 ans à la fin de la Deuxième Guerre –, je me suis dit que j’allais les jumeler pour écrire Le royaume désuni.»

Des jalons historiques

Si on a lu Testament à l’anglaise, La maison du sommeil ou Le cœur de l’Angleterre, on sait à quel point Jonathan Coe est doué pour raconter son pays. Et cette fois encore, il va se faire particulièrement éloquent en nous entraînant à Bournville, un village des environs de Birmingham réputé pour sa fabrique de chocolats Cadbury.

La jeune Mary Clarke – dont le personnage s’inspire de la mère de Jonathan Coe – y habite avec ses parents et comme tout le monde, elle attend avec impatience les festivités organisées pour souligner la victoire de mai 1945. Ce qu’elle ne peut pas deviner, c’est que c’est au cours de cette soirée qu’elle va rencontrer celui qui deviendra bien plus tard son cher et tendre époux.

Glissant habilement la petite histoire dans la grande, Jonathan Coe partira ainsi de cette journée mémorable pour nous faire entrer dans l’intimité de cette famille, qui nous reviendra à intervalles réguliers en fonction d’événements qui ont marqué l’Histoire britannique des 75 dernières années : le couronnement de la reine Elizabeth II en 1953, l’investiture du prince de Galles en 1969, le mariage de Charles et de Lady Diana en 1977, les funérailles de cette dernière en 1997 et le 75e anniversaire du jour de la Victoire, qui a eu lieu en plein confinement. Ah, on a failli en oublier un, qui sort un peu du lot : la finale de la Coupe du monde Angleterre contre Allemagne de l’Ouest en 1966!

«J’ai écrit 14 romans tous situés au Royaume-Uni, et jamais je n’avais encore écrit sur le football, explique Jonathan Coe. Ce n’est pas un sujet qui m’intéresse, mais tous les gens que je connais en sont fous alors si je n’en avais pas parlé, je serais passé à côté d’une partie importante de la vie britannique. Ici, quand on regarde du foot, c’est toujours douloureux et frustrant parce qu’on veut revenir à la gloire de 1966, la seule fois où on a gagné la Coupe du monde...»

Une superbe fresque familiale

Brillamment mené, Le royaume désuni regorge aussi d’édifiantes parenthèses qui nous aident à mieux cerner chaque époque : la guéguerre entre le chocolat Cadbury et celui des Français, des Belges et des Suisses, l’arrivée de la télé dans les foyers britanniques au début des années 1950, les positions bien arrêtées de Margaret Thatcher, les Jeux de Londres, les mesures catastrophes liées à la COVID...

«Certaines personnes ont dit du Royaume désuni que c’était un livre nostalgique, mais je ne pense pas que ce soit le cas, affirme Jonathan Coe. Je pense plutôt que c’est un livre qui met en garde contre les dangers de la nostalgie. Cela dit, il a pour moi été très agréable de rendre compte de périodes historiques aussi différentes. Mais je ne voulais pas trop m’étendre sur la COVID, même si je savais qu’une partie allait se dérouler en 2020.»

C’est d’ailleurs par là qu’il va commencer, avant de nous entraîner en arrière afin qu’on puisse suivre avec plaisir le parcours de Mary. Et oui, l’ensemble est tout à fait réussi.