LeBron James atteint un incroyable plateau

Le meneur des Lakers de Los Angeles LeBron James a poursuivi son ascension vers le premier rang des pointeurs dans l’histoire de la NBA en atteignant le plateau des 38 000 points en carrière.

Il est devenu ainsi le deuxième joueur dans l’histoire de la NBA à atteindre cette marque importante. Il ne lui manquait que 11 points à récolter dans le match de dimanche soir, face au 76ers de Philadelphie, pour y parvenir.

Le seul joueur qui trône devant lui est le mythique Kareem Abjul-Jabbar, qui a récolté 38 387 points en 1560 matchs entre 1970 et 1989 avec les Bucks de Milwaukee et les Lakers. De son côté, James, âgé de 38 ans, a 1399 rencontres à son actif et a maintenu une impressionnante moyenne de 27,17 points par match.

La troisième marche du podium revient à Karl Malone qui en compte 36 928 points en 1476 rencontres.