Superbe roman de fantasy médiévale d'Aurélie Wellenstein

Autrice d’une dizaine de romans, la Française Aurélie Wellenstein s’est plongée dans un univers de fantasy campé à l’époque médiévale pour son nouveau diptyque, L’épée, la famine et la peste. Ce roman pour adultes se déroule dans le royaume de Comhghall, plongé dans un âge sombre depuis un demi-siècle. Il y a des monstres partout, des villages entiers disparaissent dans de gigantesques toiles d’araignées et des créatures maléfiques, les tarentas, tissent des idées noires dans l’esprit des hommes, les condamnant à sombrer dans la mélancolie.

Au cœur de ce royaume où rien ne va plus, trois êtres brisés deviennent la cible d’une population qui cherche quelqu’un à blâmer. Un garçon est possédé par l’esprit d’un loup. Une jeune fille est soupçonnée d’avoir les pouvoirs d’une araignée. Et un ancien soldat est convaincu que son fils vit dans l’œil d’un cerf. Le chef de l’Inquisition les prend en chasse et ils devront former une alliance pour survivre.

Aurélie Wellenstein, une autrice à l’imagination débordante, s’est complètement immergée dans son univers de fantasy médiévale pour imaginer les personnages et décrire leurs aventures. Son roman mêle habilement les légendes, l’univers magique des contes de fées, la fantasy, l’époque médiévale, les animaux totémiques et des thématiques contemporaines.

Les étiquettes

En entrevue, elle explique avoir cet univers en elle depuis toujours. Déjà, à sept, huit ans, elle écrivait des histoires d’animaux. Une vraie vocation.

Elle est particulièrement fascinée par les loups, même si elle n’a jamais eu la chance d’en voir ou de les entendre dans la nature.

«On a tous une connexion avec un animal en particulier. En France, on a beaucoup de connexion avec la figure du loup, et aussi de l’ours, du cheval, du dauphin, de la baleine. Toutes ces grandes figures animales. Je le vois aussi avec mes lecteurs : il y a une fascination pour le loup qui est bien présente.»

Dans ce roman, l’écrivaine avait envie d’aborder la question des étiquettes qu’on colle aux gens, de la manière dont l’étiquette va vous coller à la peau et devenir une sorte d’identité.

«On a trois personnages qui ont adopté le masque, l’identité d’un profil qu’autrui leur a imposé. Il y a cette jeune fille qu’on accuse d’être une sorcière araignée. Eh bien, à force de se le faire dire, elle va finir par y croire. C’est la même chose avec le garçon qui se sent hanté par un loup. Le vétéran de la guerre, à cause de ses traumatismes et ses cauchemars récurrents, a l’impression d’être un vrai démon. Il est hanté par ses souvenirs terribles et sanglants.»

Des questions sociales

Ses personnages sont des antihéros.

«J’aime bien faire des personnages qui sont dans la nuance et plutôt dans les zones grises. On a quand même trois personnes qui sont assez démolies par la vie, par leur passé, qui sont assez cabossées.»

Elle voulait que les personnages d’antagonistes – en l’occurrence, les deux Inquisiteurs – soient eux aussi nuancés.

«On va pouvoir entrer dans leurs bottes et dans leur peau dans le tome 2 et voir que de leur côté aussi, ça va pas fort!»

Aurélie Wellenstein aime particulièrement la fantasy.

«C’est un genre assez intéressant parce qu’il permet de faire un pas de côté. On parle de choses très contemporaines qui arrivent à tout le monde, mais on va les transposer dans un univers légèrement décalé.

«Ça permet d’aborder des choses qui sont très dures, mais un peu en mettant du coton. C’est une manière d’aborder des questions sociétales, écologiques ou climatiques par l’émotion, par le biais d’une aventure fantasy et par le biais de personnages avec lesquels on va s’investir émotionnellement.»

♦ Aurélie Wellenstein vit en région parisienne.

♦ Son roman Le roi des fauves (2015) a reçu le prix des Halliennales et a été sélectionné aux prix Elbakin, Imaginales des Lycéens, Révélations Futuriales, Lire en Sein, Prix des Imaginales et Grand Prix de l’Imaginaire.

♦ Les loups chantants (2016) a reçu le prix Elbakin et a fait partie de la sélection du Prix du roman contemporain de Poitiers ainsi que celle du prix Imaginales des Collégiens.

♦ Le deuxième tome de la série sera publié en avril 2023.

EXTRAIT

Photo fournie par les Éditions Scrinéo

« À pas de loup, il fit le tour de la pièce. C’était étrange, rien ne laissait supposer de l’extérieur qu’elle soit si vaste. Cillian n’avait jamais visité de château, mais c’était ainsi qu’il se les représentait. Si on lui avait posé la question, il aurait même répondu qu’il se trouvait dans une ancienne salle de bal. La maison appartenait peut-être à des nobles. Elle avait été le théâtre de fêtes clandestines au fond des bois. Princes et princesses y tournoyaient dans leurs beaux atours sous les lumières de mille chandelles. Comme pour étayer cette hypothèse, un lustre gisait en mille morceaux sur le sol, sa chaîne rouillée serpentant parmi les bougies couvertes de poussière. »