L’œuvre L’Infonie inachevée renaît

Premier film québécois à avoir été tourné en stéréophonie il y a plus de 50 ans, le documentaire L’Infonie inachevée aura droit à une seconde vie grâce au travail de restauration effectué par l’organisme Éléphant : mémoire du cinéma québécois.

La nouvelle version restaurée de ce film réalisé par Roger Frappier en 1972 sera présentée lundi soir à la Cinémathèque québécoise. M. Frappier, qui assistera à la projection, se réjouit de pouvoir partager avec le public son œuvre qui était inaccessible depuis de nombreuses années.

« On a tourné ce film il y a 50 ans, ce qui ne me rajeunit pas ! », lance en riant le producteur de 77 ans qui a été nommé aux Oscars l’an passé pour le film Le pouvoir du chien (The Power of the Dog), de la réalisatrice Jane Campion.

« J’apprécie vraiment le travail d’Éléphant et son directeur général Dominique Dugas. L’Infonie inachevée était dans les limbes depuis des années. C’est formidable de pouvoir lui donner une nouvelle vie un demi-siècle plus tard ! »

Expérience musicale

Comme son titre l’indique, L’Infonie inachevée s’intéresse au processus créatif de L’Infonie, groupe poético-musical mené par le musicien Walter Boudreau et le poète et chanteur Raoul Duguay de 1967 à 1974. Roger Frappier avait eu l’idée de tourner le film en stéréophonie afin notamment de reproduire « la spatialisation sonore des longues plages musicales » du collectif.

« C’était flyé de faire ça jadis mais ça représente bien l’époque, explique M. Frappier. À la sortie du film, en 1974, il y avait juste le Cinéma Impérial qui était équipé pour le projeter en stéréophonie. On l’avait présenté à l’Impérial et c’était merveilleux. Mais après ça, dans les autres salles, c’était en mono et c’était catastrophique ! »

Le travail de restauration a été fait à partir de l’une des rares copies 35 mm du film qui avait été conservée à la Cinémathèque québécoise. Celle-ci a été envoyée dans un laboratoire de Los Angeles pour effectuer le repiquage des quatre pistes magnétiques. « Ils ont tout remis cela ensemble et le son est fabuleux », souligne Roger Frappier.

L’Infonie inachevée était le second long métrage de Roger Frappier à titre de réalisateur, après Le grand film ordinaire, sorti en 1971. M. Frappier est devenu producteur par la suite. On lui doit plusieurs films québécois marquants des 40 dernières années dont Le déclin de l’empire américain (de Denys Arcand), Un zoo la nuit (de Jean-Claude Lauzon) et La grande séduction (de Jean-François Pouliot).