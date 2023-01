Message clair des 49ers

Une défense de feu, plusieurs joueurs à l’attaque capables de générer des jeux explosifs et un jeune quart-arrière recrue qui s’impose comme la plus belle histoire dans la NFL cette saison. Tous les ingrédients sont réunis pour que les 49ers fassent beaucoup de bruit en séries et leur message a été percutant dans une écrasante victoire de 41-23 face aux Seahawks.

S’il y avait une seule crainte concernant une possible faille dans l’armature des Niners avant la rencontre, elle provenait du fait que le choix de septième ronde Brock Purdy, du haut de ses 23 ans, disputait un premier match éliminatoire en carrière.

Jusque-là, les quarts-arrières à leur premier départ en séries présentaient une fiche de 12-35, depuis 2000.

Purdy s’est chargé de prendre ces statistiques et de les expulser du stade avec panache. Il a terminé la rencontre avec 332 verges, trois passes de touchés, aucune interception et un touché au sol.

Le tout dernier choix du plus récent repêchage est devenu le premier pivot recrue dans l’ère du Super Bowl à lancer au moins une passe de touché en plus de courir pour un autre touché à son premier départ en carrière en séries. Il est aussi devenu le plus jeune quart de l’histoire à lancer au moins deux passes de touchés en séries.

Purdy est franchement impressionnant. Non seulement il prend des décisions rationnelles, mais il est aussi capable de prolonger les jeux en se déplaçant très bien. C’est toute la différence avec le côté statique de son prédécesseur comme partant, Jimmy Garoppolo.

Purdy, qui a lancé des passes bonnes pour des touchés à Christian McCaffrey, Deebo Samuel et Elijah Mitchell, revendique maintenant 16 passes de touchés en sept matchs cette saison, contre seulement quatre interceptions.

Ce qui semblait impossible devient maintenant une question légitime : est-ce que les 49ers devraient lui remettre les clés la saison prochaine et oublier tout autre projet? Même avec le jeune choix de première ronde Trey Lance qui attend? Purdy dépasse largement les attentes et affiche un calme déconcertant.

Une équipe complète

Évidemment, Purdy ne fait pas tout par lui-même et l’entraîneur-chef Kyle Shanahan a le don de schématiser des jeux qui rendent les receveurs très ouverts. Purdy est d’ailleurs entouré de joueurs aptes à réaliser de gros jeux. La preuve, c’est que l’attaque a enregistré 11 jeunes de 18 verges ou plus. Le jeu au sol a participé à la fête avec 181 verges.

Deebo Samuel a démontré de nouveau qu’il provenait d’une souche de mutant avec un court attrapé qu’il a transformé en touché de 74 verges. Il a terminé la rencontre avec six réceptions pour 133 verges, en plus de trois courses pour 32 verges.

Parlant de course, Christian McCaffrey s’en est tapé une de 68 verges en début de rencontre, avant d’inscrire un touché sur une réception. Il a bouclé sa journée de travail avec 136 verges au total. Quelle acquisition pour les 49ers avant la date limite des transactions!

Le meilleur dans cet échange pour McCaffrey, c’est qu’au moment où les 49ers sont allés le chercher, leur fiche était de trois victoires et quatre revers. Loin de rester penauds, ils ont bougé parce qu’ils croyaient en leur alignement.

Cette pleine confiance à l’endroit des joueurs n’est certainement pas passée inaperçue dans le vestiaire. Le haut de la pyramide a alimenté sa base. C’est ce qui se produit dans une organisation de qualité et proactive.

La défense en rajoute

Jusqu’au milieu du troisième quart, le combat semblait opposer des forces égales. À la demie, les Seahawks causaient même toute une surprise en retraitant au vestiaire, à Santa Clara, avec une avance de 17-16.

Après la pause, les choses ont dégénéré lentement mais sûrement. En deuxième demie, la défense des 49ers, qui est probablement la meilleure du circuit, a aussi pris les choses en main. Elle n’a donné que des miettes en fin de match, lorsqu’il n’y avait plus aucun enjeu.

Auparavant, elle avait provoqué deux revirements. Charles Omenihu, auteur de deux des trois sacs des siens, a fait échapper le ballon au quart-arrière Geno Smith, un ballon que le sublime Nick Bosa a récupéré.

Plus tard, Smith a tenté une passe que Deommodore Lenoir a intercepté. Ces deux revirements ont mené à 10 points des 49ers.

Bref, quand cette équipe se met en marche, à l’attaque comme en défense, difficile de trouver plus belle machine de football.

Bravo aux Seahawks

De leur côté, les Seahawks n’ont pas à rougir de leur performance. Ils ont tenu leur bout le plus longtemps possible face à une équipe clairement supérieure.

Geno Smith, malgré deux revirements, a connu une renaissance extraordinaire cette saison et devrait revenir l’automne prochain (il est joueur autonome). Il y a plusieurs excellents jeunes morceaux en place et les Seahawks détiennent le cinquième choix au total du prochain repêchage, gracieuseté des Broncos dans l’échange Russell Wilson.

En trois matchs cette saison en incluant le duel de séries, les 49ers ont dominé les Seahawks au compte de 89-43.

Le résultat final est décevant, mais le processus est loin de l’être. Beaucoup de travail reste à faire pour rivaliser avec les 49ers, mais la reconstruction accélérée bat son plein.

Les étoiles du jour

Brock Purdy

Tout a été dit sur sa performance face aux Seahawks et cette saison en général, mais sachez qu’il est devenu le premier quart-arrière recrue à remporter un match de séries depuis Russell Wilson, en 2012.

Nick Bosa

L’ailier défensif n’a pas des statistiques ronflantes. Au-delà de ses cinq plaqués, dont un pour une perte de terrain, mais il a souvent rendu Geno Smith inconfortable.

Deebo Samuel

Sa présence transforme totalement l’attaque des 49ers. Il peut frapper de partout et pas un joueur ne tient plus la défense adverse sur les talons. Quand le maraudeur Johnatan Abram a tordu sa jambe sur un plaqué discutable, les Niners ont été fouettés et inscrit 25 points de suite. Un point tournant...