Plateformes numériques: voici 5 films pour les joueurs de cartes

Des joueurs rusés prêts à tout pour empocher le magot. Des apparences parfois trompeuses. Des soirées où chaque décision revêt son importance. Voici cinq films mettant en vedette des personnages qui n’entendent pas à rire quand s’abattent les cartes.

Le jeu de Molly

(v.o.a. Molly’s Game)

Photo fournie par STX Entertainment

Skieuse douée, Molly Bloom est aussi l’organisatrice de parties de poker réservées à des clubs sélects. Car oui, il faut être riche et influent pour s’asseoir à la table de madame. Les affaires coulent jusqu’à ce que le FBI s’en mêle. Maintenant, l’Américaine doit trouver le moyen de se défendre en faisant confiance à la loi... Créé à partir de la vraie vie de l’ancienne athlète, le scénario d’Aaron Sorkin a été nommé tant aux Oscars qu’aux Golden Globes. Mais la véritable star de ce drame est Jessica Chastain qui brille de mille feux dans le rôle principal.

►À voir sur Netflix et Prime.

L’as de Vegas

(v.o.a. Wild Card)

Photo fournie par Lionsgate

Jason Statham a un gros problème : il a une dépendance au jeu. Puis, il apprend une nouvelle qui le met hors de lui : son ancienne femme a été agressée. Heureusement, il a des habiletés physiques hors du commun. Il jure donc vengeance. Pour cela, il doit se rendre à Las Vegas où le blackjack lui fait de l’œil et où l’attendent une série de messieurs malcommodes. On repassera pour la crédibilité de toute cette aventure, mais ça déménage. Et ça donne envie de botter des fesses.

►Disponible sur Club illico.

Face à l’ennemi

(v.o.a. The Card Counter)

Photo fournie par Focus Features

Durant ses 10 ans derrière les barreaux, un ancien militaire (Oscar Isaac) apprend à compter les cartes pour gagner gros une fois libre comme l’air. Dans son jeu, il a un atout de taille : la patience. Remarqué par une femme qui a bien vu qu’il était unique, il s’assoit à des tables et mise au bon moment. Son plan fonctionne à merveille jusqu’à ce que son violent passé revienne le hanter. Ici, pas de scénario hollywoodien ni de grosses fêtes. Plutôt une route sanglante qui, espère-t-on, mènera à la rédemption.

►Offert sur Prime.

Casino Royale

Photo fournie par Sony Pictures Entertainment

Nul besoin d’être un admirateur de James Bond pour apprécier le combat impliquant l’agent secret 007 (Daniel Craig) et le méchant Le Chiffre (Mads Mikkelsen) au poker. L’intensité entre les deux adversaires est palpable. Les regards sont lourds de sens. Pas question que l’un ou l’autre flanche. Au cours de cette confrontation de Texas Hold’em où la mise totale atteint 115 millions $ US (!), il y a évidemment tout ce qu’il faut pour divertir, car le populaire héros a droit à un traitement... royal, tant dans l’esthétisme que dans l’action.

►Sur Crave.

21

Photo fournie par Sony Pictures Entertainment

Le poker, c’est du sérieux. Mais le blackjack peut l’être aussi. Parlez-en à Ben Campbell, un étudiant surdoué en mathématiques qui intègre une bande de génies des chiffres prêts à gagner beaucoup d’argent en comptant les cartes à Las Vegas. Au début, Ben souhaite uniquement payer ses frais d’études de 300 000 $ US ; évidemment, il se laisse prendre au jeu. Car c’est grisant de savourer la victoire. Or, un tenancier de casino découvre la combine. Bref, une montagne russe d’émotions, tant pour Ben que pour le cinéphile.

►Proposé par Netflix.