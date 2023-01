[PHOTOS] Voici 8 lieux à visiter à Memphis

Des secrets de la vie d’Elvis aux racines de la musique soul, en passant par les dernières heures du grand Martin Luther King et les premiers enregistrements d’artistes voués à la célébrité : on remonte le temps avec bonheur dans la ville de Memphis, au Tennessee. La preuve en huit lieux à visiter dans «le berceau du blues».

La rue South Main

Photo Adobe Stock

Les tramways, les cafés, les restaurants et les boutiques aux devantures semblant tout droit sortis d’un temps passé à la «vieil Hollywood» font le charme de Memphis la chaleureuse, et particulièrement de la rue South Main. Cette dernière abrite le Stax Museum of American Soul Music, racontant l’histoire de la musique soul.

Slave Haven Underground Railroad Museum

Photo fournie par Sarah-Émilie Nault

La visite guidée de cette maison raconte la terrible histoire de la traite, puis de la fuite des esclaves africains jusqu’au Tennessee pendant la guerre civile. Plusieurs esclaves étaient aidés par des abolitionnistes qui leur offraient un passage sécuritaire à travers le «chemin de fer souterrain». Descendre sous terre, dans le noir de la petite pièce où ceux-ci étaient cachés, est une puissante expérience.

►slavehavenmuseum.org/

Beale Street

Photo fournie par Sarah-Émilie Nault

Moins folle que la fameuse rue Broadway de Nashville, Beale Street est l’artère la plus importante du quartier historique de Memphis. Son impact dans l’histoire de la musique blues est mythique, alors que les grands comme B.B. King, Louis Amstrong et Muddy Waters y ont performé. Des spectacles de musique sont présentés gratuitement jour et nuit dans ses bars aux enseignes en néon, dont le Home of the Blues (Blues Hall) et le BB Kings Blues Club.

Graceland

Photo fournie par Sarah-Émilie Nault

Étape incontournable de tout voyage à Memphis, on prévoit une bonne journée pour visiter Graceland, le domaine d’Elvis Presley. Outre le fameux manoir du King (dont on peut explorer l’excentrique sous-sol, le premier étage avec sa «jungle room», la salle de squash et l’immense jardin où se trouve sa pierre tombale, avec un guide audio), on peut visiter les avions privés du chanteur et les salles d’exposition du musée qui sont divisées par thèmes : sa vie dans l’armée, ses costumes de scène, ses voitures, son amour pour le karaté, son mariage avec Priscilla et sa vie avec sa fille unique, Lisa-Marie.

Photo fournie par Sarah-Émilie Nault

►graceland.com

National Civil Rights Museum

Photo fournie par Sarah-Émilie Nault

C’est à même le motel Lorraine (là où fut assassiné Martin Luther King le 4 avril 1968) que se dresse l’immense et fascinant musée national des droits civiques. Il faut prévoir quatre bonnes heures pour visiter la vingtaine de pièces d’exposition consacrées aux plus importantes périodes de l’histoire des droits de la personne. La chambre de Martin Luther ainsi que l’exposition se poursuivant dans l’immeuble d’en face (où se trouvait le tueur) sont poignantes.

►civilrightsmuseum.org/

Martyrs Park

Photo fournie par Sarah-Émilie Nault

L’endroit parfait pour fuir l’agitation de la ville et admirer le soleil glisser sur le Mississippi, derrière la structure de l’émouvante sculpture commémorant «le sacrifice des héros et héroïnes de Memphis ayant donné leur vie pour prêter main-forte aux victimes de la fièvre jaune de 1879».

The Sun Studio et le South Main Art District

Photo fournie par Sarah-Émilie Nault

Dans le quartier South Main Art District se dressent plusieurs murales colorées, œuvres d’artistes locaux. Se trouve également le légendaire Sun Studio – surnommé le lieu de naissance du rock’n’roll –, où ont enregistré les Elvis, BB King, Johnny Cash et Little Milton!

►Visites guidées : sunstudio.com/

L’hôtel Peabody et sa marche des canards

Photo fournie par Sarah-Émilie Nault

C’est sans aucun doute l’une des traditions les plus étranges et rigolotes à laquelle vous assisterez à Memphis! L’hôtel Peabody présente – gratuitement, quotidiennement et aux visiteurs toujours nombreux – sa célèbre marche des canards. Les canards emblématiques de l’hôtel empruntent l’ascenseur et défilent sur le tapis rouge, guidés par le célèbre «duck commander», pour rejoindre la fontaine où ils nagent toute la journée. Il faut aussi visiter le tailleur d’Elvis qui a son magasin – Landsky Brothers – dans ce même hôtel.

À Memphis, on visite aussi le Memphis Rock’n’Roll Museum, le Cotton Museum et le restaurant Charlie Vergos’ Rendezvous où – comme plusieurs célébrités l’ont fait avant nous – on goûte aux côtes levées BBQ originales à la façon Memphis. Pour un repas plus sophistiqué, on réserve au restaurant The Beauty Shop sur l’animée Cooper Street : un ancien salon de coiffure (celui où allait Priscilla Presley !) converti en restaurant branché ayant gardé ses chaises de salon de beauté.

►Pour planifier votre voyage à Memphis : memphistravel.co