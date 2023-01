Shakira réagit au succès monstre de sa vengeance en chanson

Shakira réagit au succès monstre de sa chanson «Out of Your League», qui se veut un pied de nez à son ex-conjoint Gérard Piqué.

Dans une publication sur son compte Instagram, on peut lire : «Cette chanson était pour moi cathartique et je n'aurais jamais pensé que je puisse encore occuper la première place mondiale à l'âge de 45 ans avec un morceau en espagnol».

Après avoir découvert l’infidélité de son ex-conjoint, Gérard Piqué, grâce à un pot de confiture en décembre dernier, elle a décidé de se venger musicalement.

La chanteuse colombienne décrit sa chanson comme un hymne aux «femmes qui se tiennent debout».

Le simple ridiculise intentionnellement son ex-conjoint et sa nouvelle flamme.

Elle chante: «You traded a Ferrari for a Twingo. You traded a Rolex for a Casio», ce qui se traduit par «Tu as troqué une Ferrari contre une Twingo. Tu as échangé une Rolex contre une Casio».

Dans les 24 heures suivant la sortie de la chanson, la vidéo du morceau a été jouée 63 millions de fois sur YouTube, ce qui en fait la chanson latine la plus regardée de l'histoire de la plateforme.

Elle est également devenue la chanson la plus écoutée sur Spotify après avoir obtenu 14,4 millions de vues sur le service de diffusion en continu audio en seulement 24 heures.