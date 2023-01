3 raisons de s’engager sur le conseil d’administration de sa caisse Desjardins

Dans chaque caisse Desjardins du Québec et de l’Ontario – et on en compte 213 –, un conseil d’administration (CA) représente les membres de son milieu. Ce faisant, les administratrices et administrateurs contribuent à la performance de leur caisse.

En tant que membre Desjardins, vous pouvez vous impliquer dans la vie démocratique de votre caisse en posant votre candidature pour vous engager auprès de son conseil d’administration. Il s’agit d’ailleurs d’un des signes distinctifs de Desjardins, qui est le plus grand groupe coopératif financier au Canada.

Les administratrices et administrateurs sont élus par les membres de la caisse lors des assemblées générales annuelles, qui ont lieu en mars et en avril.

Voici pourquoi les membres élus s'impliquent.

S’engager pour représenter les membres

L’implication des 2 444 administratrices et administrateurs des conseils d’administration Desjardins du Québec et de l'Ontario leur permet de s’assurer que les besoins, les intérêts et la satisfaction des membres sont au cœur des décisions de leur caisse. On y compte un maximum de 15 membres impliqués auprès du CA de chaque caisse et ceux-ci occupent une place centrale dans la manière dont la caisse se développe et est administrée.

L'expérience de 5 administratrices et administrateurs « Faire partie du conseil d’administration de ma caisse, ça me permet de m’assurer que les besoins des membres sont toujours au cœur des décisions prises par la caisse. » – Alexandre Lajoie, administrateur de la Caisse du personnel municipal Québec « J’ai toujours aimé m’impliquer, surtout quand ça me permet de partager mes connaissances et mes compétences. C’est très enrichissant de faire partie du conseil d’administration de ma caisse. » – Clément Pouliot, administrateur de la Caisse de Bellechasse « Mon rôle d’administratrice au conseil d’administration de ma caisse me donne la chance d’agir concrètement pour les membres et ma communauté ». Et ça, c’est valorisant. – Jaqueline Khayat, administratrice de la Caisse de Saint-Martin de Laval « Je me suis jointe au conseil d’administration de ma caisse parce que j’ai Desjardins à cœur. L’aspect coopératif m’a toujours touchée et je voulais m’impliquer dans une organisation qui a les mêmes valeurs que moi. » – Joëlle Girard, administratrice de la Caisse du sud de la Chaudière « Je sens que le rôle de tous les membres du conseil d’administration est important. Chaque personne a un parcours différent et met ses forces au service de la caisse. » – Saoussene Zair, administratrice de la Caisse de Sainte-Foy

S’engager pour contribuer

Les administratrices et administrateurs sont issus de différents champs d’expertise comme la comptabilité, la gestion ou encore les ressources humaines. Ainsi, en devenant membre d’un conseil d’administration, ils et elles peuvent faire profiter leurs compétences à toute leur communauté.

Le rôle du conseil d'administration







S’engager pour agir concrètement

Les administratrices et administrateurs ont la chance de pouvoir accroître la performance de leur caisse, mais aussi de contribuer à des projets qui comptent pour les membres et les communautés. Ainsi, ils et elles permettent à Desjardins de rayonner à l’échelle locale.

Qui sont les administratrices et les administrateurs ?

L'appel de candidatures pour les postes d'administratrices et administrateurs des CA des caisses Desjardins débuteront dès la troisième semaine de janvier, et dureront 3 semaines, soit jusqu'au début février.

S’engager au conseil d’administration de sa caisse Desjardins, ça rapporte à tous ! Pour en savoir plus sur le rôle du CA et des administratrices et administrateurs de caisses, ou pour poser votre candidature, consultez le site Web de Desjardins!