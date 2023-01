Arrêtés en Inde pour la mort de migrants au Canada

Deux Indiens font face à des accusations en lien avec la mort d’une famille indienne qui a péri dans un blizzard l’an dernier en tentant de passer du Manitoba aux États-Unis, rapportent des médias locaux.

Les «agents» en question feraient partie du réseau qui a organisé la traversée ayant coûté la vie à la famille Patel en janvier 2022, selon les journaux indiens.

Ce jour-là, les migrants se seraient fait conseiller de se rendre à pied aux États-Unis, en dépit de conditions météorologiques exécrables et un mercure de -35 degrés C.

«Ils leur ont dit que la tempête de neige et le froid étaient idéaux pour ne pas se faire repérer», a affirmé le sous-commissaire de police Chaitanya Mandlik, de la division criminelle d’Ahmedabad, dans l’État du Gujarat, cité par le Times of India.

Les Patel faisaient partie d’un groupe de 11 personnes tentant la traversée, mais ils se sont vraisemblablement égarés en chemin.

Jagdish, Vaishaliben et leurs enfants Vihangi, 11 ans, et Dharmik, 3 ans, ont finalement été retrouvés morts de froid le 19 janvier 2022, à quelques mètres de la frontière.

Les deux «agents» sont désormais accusés d’homicide coupable non équivalent à un meurtre, de tentative d’homicide coupable, de traite de personne et de complot criminel, en plus de s’être fait passer pour des agents d’immigration, selon Global News.

«Les victimes ont d’abord été transportées à Toronto, puis à Vancouver. Les agents les ont ensuite débarquées à Winnipeg, au Manitoba, et les ont laissées traverser aux États-Unis par elles-mêmes», a affirmé M. Mandlik.

Deux autres suspects sont toujours recherchés. L’un se trouverait au Canada et l’autre aux États-Unis, selon la police indienne.

Pour sa part, la GRC s’est limitée à rappeler qu’elle continuait à travailler avec ses partenaires internationaux pour faire avancer l’enquête concernant les morts dans la famille Patel.

Cette histoire n’est pas sans rappeler celle de Fritznel Richard, un homme d’origine haïtienne qui a perdu la vie en Montérégie en essayant de se rendre aux États-Unis pendant une tempête de neige en décembre dernier.