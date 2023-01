Bambins frappés: Une éducatrice de CPE écope de prison à domicile

Une éducatrice coupable d’avoir frappé des bambins au centre de la petite enfance où elle travaillait a échoué dans sa tentative d’éviter un casier judiciaire, écopant à la place de prison à domicile et de travaux communautaires.

« Les victimes multiples, les conséquences [pour les parents], ainsi que l’importance des CPE dans le quotidien d’une grande majorité font en sorte [qu’une absolution] nuirait à l’intérêt public », a commenté le juge Alexandre St-Onge, ce matin au palais de justice de Montréal.

Assise dans la salle d’audience, Nassira El Hmaini, 31 ans, est restée impassible face à cette sentence, qui l’empêchera vraisemblablement de retrouver un emploi qui la mettrait en contact avec des enfants.

C’est que l’accusée, devenue maman pendant le processus judiciaire, jure avoir évolué depuis qu’elle avait commis ses crimes à l’automne 2020. À l’époque, elle travaillait comme éducatrice dans une garderie du quartier Villeray à Montréal.

ATTENTION, les images qui suivent peuvent choquer

Gifles «par amour»

Or, excédée par ce qu’elle appelait des « enfants rois » qu’elle trouvait « intolérables », la femme en a frappé quatre, sur une période d’une semaine. Les bambins étaient âgés d’environ 3 ans.

« Les voies de fait consistent en des gifles au visage, des petites tapes sur la tête, du tirage de bras et de cheveux, ainsi que des prises par le bras et les jambes », a rappelé le juge.

El Hmaini avait commis ses crimes dans l’angle mort des caméras de surveillance de la garderie, mais une collègue l’avait filmée en cachette. L’éducatrice a depuis été congédiée.

« Les parents [d’une des victimes] ont été marqués par ce qu’ils ont vu leur fils subir, ça a eu un impact sérieux sur la santé de la mère », a expliqué le juge, rappelant que d’autres parents avaient vécu de la détresse et un sentiment de trahison.

L’accusée, de son côté, avait juré n’avoir jamais voulu blesser les victimes, et que ses gestes avaient été commis « par amour ».

Perplexe par ce terme, le juge a toutefois conclu, à la lumière de rapports, que la femme avait frappé les enfants pour « reprendre le contrôle d’un groupe de bambins dans un contexte de travail difficile et éprouvant sur le plan psychologique ».

Réhabilitation

Mais même si le risque de récidive est faible, le juge n’a pas voulu accorder d’absolution à El Hmaini, tel que le demandait Me Maria Soledad Vivas Rodriguez de la défense.

Il n’a pas non plus voulu imposer une peine de prison ferme de 10 mois, tel que le demandait la Couronnne, afin de diminuer les risques qu’elle soit expulsée du pays et pour aider à la réhabilitation déjà bien entamée.

El Hmaini a finalement écopé d’un peu moins de 6 mois de prison à domicile. Elle sera ainsi confinée chez elle en tout temps, sauf quelques exceptions dont pour des raisons médicales. Elle devra également effectuer 240 heures de travaux communautaires, dans le cadre d’une probation de 2 ans.