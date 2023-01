Biathlon: Jules Burnotte, un retraité en toute honnêteté

(Sportcom) – Aller s’entraîner et avoir l’impression d’être un ouvrier qui va pointer sa carte à l’usine au début de son quart de travail. C’est ce sentiment qui a habité le biathlète Jules Burnotte au cours des derniers mois. Après un début de saison où les résultats ont été en deçà de ses attentes, le Sherbrookois a annoncé lundi matin qu’il tirait un trait sur sa carrière d’athlète de haut niveau.

Cette prémisse peut sembler triste au premier regard, mais Burnotte est à l’aise de son choix. D’abord parce qu’il y voit une marque d’honnêteté envers lui-même, mais aussi à l’endroit de tous ceux et celles qui l’ont appuyé au cours des dernières années.

«C’est moi qui ai décidé de ne pas terminer la saison. Ça sonne un peu spécial, car on n’est pas habitués de voir ça et même moi, je ne pensais pas finir de cette façon», a concédé le nouveau retraité à Sportcom, ajoutant que les entraîneurs de l’équipe nationale lui avaient fait une place pour les prochaines Coupes du monde et les mondiaux du mois prochain.

Quand le cœur n’y est plus

À l’été 2022, Burnotte a pu s’entraîner quand il était en pleine santé pour une première fois depuis longtemps. Toutefois, en septembre, il mentionnait déjà que les longs séjours en Europe commençaient à lui peser dans sa vie personnelle.

«Je faisais le travail quand même, mais je me disais : “quand je vais arriver en compétition, ça va être bien. Je suis en santé et normalement, ça devrait être les meilleurs résultats possibles.” Finalement, à ma première course, j’ai eu un résultat n’étant pas à la hauteur de mes attentes. C’était la même chose à la deuxième semaine. À la troisième semaine, j’en avais parlé aux coachs : “là, je vais donner tout ce que je peux, mais ça se pourrait que ça s’arrête là.” J’ai fait une super course à la dernière journée, mais ça n’a pas été suffisant pour faire un top 60.»

Déçu de constater que ces résultats ne reflétaient pas ce qu’il était en mesure de faire, Burnotte est rentré à la maison afin de réfléchir à son avenir sportif. Son retour à la pratique des activités de plein air, sans chronomètre, pourcentages des fréquences cardiaques ou de cibles atteintes, a nourri sa réflexion.

« C’est une décision personnelle de me dire que ce n’est plus ça que j’ai le goût de faire. J’ai essayé, je me suis entraîné pendant l’été et j’ai déjà connu de meilleurs résultats. J’ai maintenant de la difficulté à mettre l’intensité qu’il faut à l’entraînement et j’ai aujourd’hui le goût de la mettre ailleurs.»

Burnotte explique que cette intensité devait présente dans toutes les sphères de son sport, non seulement pour obtenir les meilleurs résultats, mais aussi par respect pour le travail des entraîneurs et techniciens de l’équipe nationale, ce qui est primordial à ses yeux.

«Je ne voulais pas commencer à faire semblant, a-t-il ajouté. On a des techniciens qui passent entre six et huit heures à tester des skis dans le froid ou dans la pluie. Ils skient beaucoup plus que nous juste pour que nous ayons une paire qui va glisser mieux que les autres. Moi, j’arrive et je ne suis pas capable de mettre tout mettre en place. Je ne voulais pas continuer à ne pas être le meilleur de moi-même dans ce monde.»

Une carrière courte, mais intense

Burnotte a connu ses meilleurs moments aux Jeux olympiques de Pékin, l’hiver dernier. Il a décroché trois tops 30 individuels, dont une 18e place au départ groupé, ainsi qu’une sixième au relais masculin. Trois semaines plus tard, il a obtenu son meilleur résultat en Coupe du monde, une 21e place au sprint d’Otepaeae, en Estonie.

Ses dernières années ont été marquées par une commotion cérébrale, une mononucléose et la Covid-19. Par ailleurs, le 9 janvier, il est retourné à plein temps sur les bancs d’école au baccalauréat en éducation physique et à la santé à l’Université de Sherbrooke. Il pourrait aussi revêtir à nouveau les couleurs de l’équipe de cross-country du Vert & Or l’automne prochain, lui qui a participé aux Championnats du monde juniors 2015 de cross-country des moins de 20 ans.