Caroline Néron joue une femme d'affaires dans le film Ana Kiri Superstar : «Je m'assume complètement»

Caroline Néron n’aura pas à chercher bien loin pour interpréter Céline, éditrice et femme d’affaires sûre d’elle et glamour dans le film de Francis Bordeleau, Ana Kiri Superstar. « Mais contrairement à moi, elle est très manipulatrice », explique la femme d’affaires qui savoure le plaisir de renouer avec son métier de comédienne.

Sur le plateau de tournage du deuxième long métrage du jeune réalisateur Francis Bordeleau, Caroline Néron portait un long manteau en fourrure, des bottes et des lunettes ultra-branchées. Un look personnel qu’on aurait pu croire emprunté à son personnage de Céline, cette éditrice « glamour » qui tentera de manipuler la jeune écrivaine Ana (interprétée par Catherine Brunet).

Deux beaux plateaux

« C’est sûr qu’ils viennent [les réalisateurs] chercher chez toi une couleur qu’ils aiment d’avance, explique la comédienne de 49 ans à qui ce rôle a été offert. Je ne connaissais pas Francis Bordeleau, il m’a téléphoné et cela a cliqué. Ce rôle d’éditrice, pour qui l’art est moins important que le succès d’un projet, demande un jeu d’actrice bien intéressant. C’est un rôle qui me demande de creuser et c’est parfait, car j’aime travailler mes personnages. »

En plus de ses trois jours de tournage sur Ana Kiri Superstar, la comédienne s’est aussi retrouvée sur le plateau de Testament, le prochain film de Denys Arcand qui mettra en vedette une impressionnante brochette d’acteurs et d’actrices, dont Rémy Girard et Sophie Lorain.

Un retour désiré

Cette « chance magique », elle explique la devoir en grande partie à la cinéaste Anaïs Barbeau-Lavalette, qui lui a offert le rôle de la mère dépressive dans le film La déesse des mouches à feu, sorti en 2020. Car, avant de jouer dans l’adaptation cinématographique du roman de Geneviève Pettersen, cela faisait 11 ans qu’on n’avait pas vu Caroline Néron à l’écran.

« Cela me manquait, avoue-t-elle. Quand j’ai lâché, j’étais vraiment due pour arrêter. J’ai fait un genre de burnout d’avoir accumulé dix séries et je ne sais plus combien de films en sept ans. C’était trop, j’étais due pour une pause. Lorsque ma compagnie a été partie, toutefois, j’aurais aimé revenir. »

Elle raconte que son expérience dans La déesse des mouches à feu a changé le cours de sa vie.

« Anaïs m’a donné une chance incroyable, non seulement de faire ce film-là – parce que comme travail d’actrice, cela a été extraordinaire –, mais en même temps, elle m’a remis sur mon “X”, poursuit-elle. Depuis, cela est redevenu ma passion première et je suis contente d’avoir la chance de toucher à de beaux rôles qui me gardent allumée. »

Un gars, une fille

Caroline Néron raconte en rigolant avoir écrit un message Instagram à Guy A. Lepage lorsqu’elle a eu vent que la série Un gars, une fille allait revenir. « Cela disait essentiellement : “Allo, je suis prête à faire n’importe quoi dans ta série” », raconte-t-elle en rigolant. Elle a décroché le rôle de l’agent d’immeuble du célèbre couple.

« Je me sens tellement libre et assumée – d’où mon slogan pour ma nouvelle gamme de bijoux pour le corps et de vibromasseurs – depuis la faillite, depuis que j’ai laissé mon mari, depuis que j’ai plongé de haut ! Cela m’a permis de me sentir vraiment libre. Libre de faire les projets qui me tentent sans sentir de pression de qui que ce soit. Je m’assume totalement. »

Ana Kiri Superstar