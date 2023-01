Climat malsain: le maire de Trois-Rivières se retire pour quelques semaines

Le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche, a annoncé qu’il quitte ses fonctions pendant quelques semaines en raison du climat malsain qui règne à l’hôtel de ville en marge du projet d’expansion du parc industriel 40-55.

Le cabinet du maire a expliqué qu’il s’agit d’un «temps d’arrêt nécessaire afin de lui permettre de se repositionner face au climat de travail malsain qui règne autour de la table du conseil municipal».

«Malheureux de devoir interrompre temporairement ses fonctions, cette pause est indispensable pour qu’il puisse refaire le plein d’énergie et réévaluer sa capacité à travailler en équilibre avec ses valeurs profondes», a ajouté l’entourage du maire.

Normalement, les élus, qui se réuniront en conseil municipal mardi, auraient dû voter pour approuver ou rejeter un règlement d'emprunt afin d’effectuer des travaux de drainage nécessaire à l’agrandissement du parc industriel. Ce vote sera cependant reporté à une date ultérieure.

L’agrandissement du parc industriel du Carrefour suscite de vifs débats entre ses partisans, dont le maire, qui vantent les possibilités de développement économique, et les opposants qui déplorent la destruction de milieux humides qui en résulterait.

Selon des informations obtenues par TVA Nouvelles, le maire Lamarche aurait été particulièrement secoué de voir des groupes communautaires recourir à des enfants durant la fin de semaine pour s'attaquer à ce projet.

De plus, toujours selon les informations de TVA Nouvelles, un conseiller municipal aurait été l'objet de menaces de la part d'un autre élu en lien avec le projet.

Plus largement, le maire Lamarche et certains conseillers municipaux sont à couteau tiré depuis des mois. Notamment, en novembre dernier, trois élus – Pierre-Luc Fortin, Luc Tremblay et Pascale Albernhe-Lahaie, n’avaient pas été invités à une réunion municipale. Leur exclusion avait suscité nombre de critiques et amené le maire à s’engager à ce que toutes les réunions soient désormais publiques pour favoriser la transparence.

La Commission municipale du Québec avait aussi été appelée à enquêter sur des propos «violents, misogynes et racistes» qui auraient été tenus au conseil de ville, mais ces allégations avaient été rejetées à l’automne.

C'est le maire suppléant Daniel Cournoyer qui prendra la relève pour les prochaines semaines.

Le retrait d’un maire n’est pas inédit à Trois-Rivières. En 2018, Yves Lévesque avait aussi dû prendre une pause avant de démissionner de son poste, en raison des tensions qui existaient au conseil de ville.

- Avec la collaboration de Louis Cloutier, TVA Nouvelles