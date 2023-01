Comment aider notre ado?

Avec mon conjoint, nous faisons face à une situation difficile qui perturbe la paix dans notre famille recomposée avec son fils, qui a 20 ans, le mien, qui en a 23, et la fille que nous avons eue ensemble, qui vient d’avoir 16 ans.

Nos deux garçons sont différents. Le sien est comme son père, secret et renfermé. Le mien est un livre ouvert, toujours prêt à faire une blague et rigoler. Jamais on n’a eu de problèmes avec eux. Ils savaient que le boss dans la maison, c’était mon conjoint, un homme strict et exigeant, mais qu’ils pouvaient toujours compter sur moi en cas de litige.

Avec notre fille, les choses se passent autrement. Princesse de la tribu depuis sa naissance, elle a toujours eu un statut privilégié, puisque son père lui en a toujours passé plus qu’aux garçons. Le problème, c’est que les choses ont commencé à évoluer dernièrement, depuis que notre fille a commencé à discuter l’avis de son père.

Comme si elle avait réalisé qu’il est moins parfait qu’elle ne l’imaginait, elle en profite pour lui rentrer dedans à la moindre occasion. Elle le conteste quand il lui refuse des permissions et le met à bout de nerfs et à bout d’arguments, alors qu’avant elle cédait quand elle faisait face à un NON de sa part.

Mon conjoint est convaincu qu’elle a de mauvaises fréquentations depuis septembre et se bute à elle pour tout et pour rien. Les opinions tranchées de l’un et de l’autre sont irréconciliables, et je ne sais plus quoi faire pour calmer le jeu, car ça rend l’atmosphère des repas souvent irrespirables. Je ne crois pas aux mauvaises fréquentations, parce que je connais les amies de ma fille. Ma question est donc : se pourrait-il que notre fille soit née « boss » comme son père ?

Juste à penser à me retrouver dans une situation d’arbitre à plein temps, ça ne me tente pas. Comment nos deux garçons ont-ils pu traverser l’adolescence sans reprocher à leur père sa rigidité, alors que notre fille ne la supporte pas ? Comme elle n’a jamais été comme ça avec lui et que je ne la reconnais plus, ça m’inquiète.

Maman déchirée

L’adolescence est une période de grands bouleversements chez les jeunes. Des bouleversements tant physiques et hormonaux que psychologiques et émotifs. Vos garçons ont probablement des tempéraments qui leur ont permis d’accepter la rigidité de leur père, ce qui ne semble pas être le cas de leur sœur.

Deux caractères semblables qui s’affrontent, ça fait des flammèches. Il va falloir que votre mari lâche un peu de lousse, s’il veut être compris par une fille qui semble vouloir s’affirmer et se distinguer dans la fratrie. Entourée d’adultes, elle a besoin de faire sa place, et votre conjoint doit lui donner sa chance de s’affirmer.

Je vous conseillerais d’arbitrer ça dans la douceur envers l’un et l’autre. Et une belle façon de former votre boss de conjoint à manœuvrer avec son ado, je vous conseillerais de suivre les ateliers offerts par la Dre Nadia Gagnier, psychologue.