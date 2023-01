Conjuguer le télétravail et le bureau

Bien des employeurs cherchent des moyens de faire revenir leurs travailleurs au bureau. Une jeune entreprise de Québec a une solution pour eux.

GPHY a conçu une plateforme pour aider les entreprises à gérer le travail hybride de manière plus efficace.

« Notre plateforme ELIA permet aux employés de réserver en ligne un espace de travail et aussi de voir à quel moment les collègues seront présents. Ils sont ainsi plus motivés à revenir au bureau en sachant que d’autres membres de leur équipe seront sur place », explique Anthony Blais, qui a cofondé l’entreprise avec trois associés en 2018.

Selon plusieurs sondages, le temps de transport et des bureaux désertés par les employés sont les principales raisons évoquées par les travailleurs pour préférer le télétravail.

Les entreprises qui utilisent ELIA notent une augmentation de 20 % du travail au bureau, selon le jeune entrepreneur.

La plateforme fournit également aux entreprises différentes données sur l’occupation réelle de leurs espaces de travail.

Cette fonctionnalité de mesure de l’occupation, qui utilise des capteurs intelligents développés par GPHY, permet aux utilisateurs d’économiser en frais de location, selon le jeune entrepreneur.

Demande en croissance

Anthony Blais et ses trois associés étudiaient en génie physique à l’Université Laval quand ils ont décidé de fonder leur entreprise en 2018 pour créer une infrastructure intelligente pour la gestion des espaces de bureau. Puis est arrivée la pandémie qui a forcé GPHY à prendre un virage.

« On a peur quand on a vu les employeurs être forcés d’adopter le télétravail. Rapidement, on a vu l’opportunité de développer de nouvelles solutions pour créer les espaces de travail de demain », raconte Anthony Blais.

Après plusieurs mois de développement, GPHY a lancé sa plateforme ELIA en juin 2022. La jeune pousse compte déjà plus d’une dizaine d’entreprises parmi sa clientèle.

« Chaque jour, on a de nouveaux contacts d’entreprises intéressées à utiliser nos solutions », soutient Anthony Blais.

GPHY vient également de boucler une ronde de financement à laquelle ont participé différents investisseurs, dont asterX, une cellule de capital de risque soutenu par Québecor, qui lui a ouvert les portes de grandes entreprises.

Partenariats stratégiques

GPHY a conclu un partenariat stratégique avec Québecor qui déploie la plateforme ELIA en phase pilote au siège social de Montréal pour éventuellement l’étendre à l’ensemble de ses bureaux. Le propriétaire du Journal pourra aussi soutenir la jeune entreprise dans son développement grâce à son expertise en stratégies d’affaires, en marketing de performance et en commercialisation de produits.

asterX a également co-investi avec Artopex, le fabricant de mobilier de bureau de Granby, dans le but de développer une gamme de mobilier intelligent avec GPHY.

« Cette ronde de financement nous permet d’accélérer nos efforts de commercialisation, explique Anthony Blais. Notre cible, ce sont les grandes entreprises et les PME de 50 employés et plus qui veulent optimiser leurs espaces de bureaux. »

Dans un premier temps, GPHY vise le marché québécois avant de s’étendre aux autres provinces canadiennes et éventuellement aux États-Unis.

« On veut aussi continuer à développer notre plateforme pour y ajouter de nouvelles fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle. On souhaite également y intégrer d’autres technologies comme Teams, Google Suite et Slack qui sont largement utilisées par les entreprises. Cela facilitera son adoption », ajoute Anthony Blais, qui a toujours rêvé de devenir entrepreneur.

On peut dire que son aventure entrepreneuriale commence sur des chapeaux de roue.

GPHY

Date de fondation : 2018

: 2018 Activités : entreprise technologique dans la gestion des espaces de travail hybrides

: entreprise technologique dans la gestion des espaces de travail hybrides Actionnaires : Anthony Blais, Hubert Audet, Myrik Hervieux-Gaudreau, Pier-Etienne Lehoux

: Anthony Blais, Hubert Audet, Myrik Hervieux-Gaudreau, Pier-Etienne Lehoux Nombre d’employés : 16