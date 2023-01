Découvrez l’hivernothérapie et apprenez à mieux vivre l’hiver

Avec son froid mordant et ses bourrasques, la saison froide en fait voir de toutes les couleurs aux Québécois. Mais cette année, on vous invite à vivre l’hiver plutôt que de le subir grâce à l’hivernothérapie !

Ce concept de « thérapie par l’hiver » a été lancé par le Strøm spa nordique à l’hiver 2021 pour aider les Québécois à célébrer leur nordicité. Il consiste à accueillir l’hiver plutôt que de l’éviter en explorant différentes façons d’y prendre plaisir.

Évidemment, pratiquer un sport d’hiver et passer du temps à l’extérieur sont d’excellentes astuces pour bien vivre la saison froide. Mais que vous soyez adepte de plein air ou non, il existe plusieurs manières de vous concentrer sur les plaisirs des mois plus froids en vous laissant guider par vos cinq sens.

Par exemple, vous pourriez pratiquer la pleine conscience, écouter de la musique qui vous fait du bien, cuisiner des petits plats réconfortants, porter des vêtements doux sur la peau ou regarder tout simplement la neige tomber.

Après tout, l’hivernothérapie renvoie à tout ce qui est thérapeutique pour le corps, l’âme et l’esprit.

Alors que le 16 janvier serait la journée la plus maussade de l’année, voici notre top 4 d'activités pour faire un pied de nez au « Blue Monday », et réussir à traverser l’hiver en beauté.

L’expérience thermale du Strøm spa nordique

Ce rituel de détente améliore la circulation sanguine, élimine les toxines, renforce le système immunitaire et améliore le bien-être général. Pour découvrir tous les bienfaits actifs de la thermothérapie, lisez l’article Le pouvoir de l’eau.

Il est même possible de faire l’expérience du cycle thermal avec vos adolescents de 12 à 15 ans lors des Soirées Drøm, qui se déroulent tous les mardis et mercredis soir, de 17 h à 22 h dans les 4 établissements du Strøm spa nordique. Une sortie familiale apaisante vous attend !

Une randonnée hivernale

Que ce soit pour faire de la raquette, du ski de fond ou tout simplement pour faire une marche, habillez-vous chaudement pour profiter pleinement des joies de l’hiver et laissez-vous inspirer par les paysages féériques qui vous entourent.

La cuisine nordique

Parce que les biscuits faits maison ne sont pas réservés qu’au temps des Fêtes, cuisinez des plats réconfortants tout l’hiver, afin de vous plonger dans vos souvenirs les plus tendres. Et pourquoi ne pas vous concocter un délicieux Glögg boréal, soit cette boisson traditionnelle scandinave à base de vin chaud et d’épices, pour vous remonter le moral ?

Aménager une terrasse hivernale

Plutôt que de « fermer » complètement la terrasse à l’automne, pourquoi ne pas la transformer afin de l’utiliser à longueur d’année ? Pour profiter pleinement des belles journées d’hiver, créez un espace confortable muni de chaises, de couvertures chaudes, de tables d’appoint et d’un foyer afin de vous détendre en plein air.

