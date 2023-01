Des infirmières refusent de travailler à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont

Des infirmières de l'urgence de soir de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont manifestaient leur refus de travailler par la tenue d'un sit-in, devant l'établissement, lundi soir.

L'urgence de l'hôpital demeure toutefois ouverte, assure le CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, alors que de nombreux patients font la file près des ambulances.

C'est principalement en raison du plan de contingence qui a été mis en place pour la soirée par les gestionnaires que les infirmières refusent de travailler.

Sit-in à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal. Les infirmières de l’urgence de soir refusent de travailler. Elles n’acceptent pas le plan de contingence imposé par les gestionnaires. « L’urgence fonctionne avec les moyens du bord », dit une infirmière. ⁦@tvanouvelles pic.twitter.com/EgibkJiFtP — Kevin Crane-Desmarais (@KCrane23) January 16, 2023

Une centaine d'infirmières de cet hôpital avaient d'ailleurs envoyé un ultimatum à leur employeur, vendredi dernier, se plaignant entre autres du temps supplémentaire obligatoire (TSO) qui leur est imposé.

«La partie patronale, suite à nos divulgations de TSO qui était inacceptable, nous ont offert un plan de contingence qui nous met en surcharge et laisser les patients en danger donc on refuse, affirme l’infirmière à l’urgence Annie Fournier. On ne veut pas avoir de morts sur la conscience.»

La majorité des infirmières de l'hôpital menacent toujours de démissionner en bloc si aucune action n'est prise par leurs patrons.

Le départ d'une gestionnaire est également exigé, soit la cheffe de l'unité d'urgence, avec qui elles se plaignent d'un climat toxique.

«Depuis des mois on essaye de nous diviser afin de régner et ce soir je sens vraiment la solidarité», partage une autre infirmière à l'urgence, Mélanie Young.

Une rencontre est prévue mercredi entre le CIUSSS et les infirmières afin de faire le point.