Donner au suivant dans sa région natale

Même s’il ne réside plus de façon permanente dans le Bas-Saint-Laurent, Pierre-Luc Dubois est encore attaché à son coin de pays. Il l’a prouvé lundi en lançant sa fondation pour venir en aide aux jeunes défavorisés de sa région.

En résumé, il prend le relais de la Fondation Vincent Lecavalier, qui a amassé plus d’un million $ au cours des 20 dernières années. Celle de Dubois aurait pu être lancée en mars 2020, mais la pandémie a frappé de plein fouet. Des dons et des commanditaires financeront notamment l’achat d’équipements de hockey qui seront prêtés aux jeunes dans le besoin.

« Quand j’habitais à Rimouski, j’ai eu la chance de participer au tournoi de Vincent Lecavalier. C’était un de mes joueurs préférés, a raconté Pierre-Luc Dubois. J’ai appris à connaître le tournoi, mais aussi à quel point Vincent était une bonne personne et qu’il avait une bonne influence. Ça m’a aidé tout au long de ma vie. »

Pour le président de la Fondation, René Gagnon, Dubois était l’ambassadeur parfait.

« Il est un excellent communicateur, a-t-il souligné. Il veut s’engager et il s’informe sur nos développements. Il demande toujours ce qu’il peut faire de plus. C’est un exemple de persévérance qui a toujours travaillé de façon acharnée. C’est très précieux d’avoir une personne de cette qualité. »

Trouver la bonne façon

Depuis quelques années, Dubois cherchait une façon de redonner à sa communauté. Il ne savait pas trop sous quelle forme il pourrait le faire.

« Le hockey, je sais à quel point ça peut donner le sourire aux enfants, a-t-il ajouté. Je sais aussi à quel point ça peut être dispendieux.

« Ça peut être compliqué de jouer dans le hockey organisé pour des jeunes défavorisés. »

Il se souvient des longues soirées passées à la patinoire extérieure du parc Arthur-Buies, à Rimouski. Il en conserve d’excellents souvenirs.

« J’ai tellement passé de soirées à cet endroit. On jouait pendant des heures. J’arrivais en autobus à 17 h, je mangeais et à 17 h 30, j’étais sur la glace avec mes amis.

« Je jouais avec des jeunes défavorisés. Certains arrivaient avec de vieux bâtons de bois. L’affaire que j’aimais le plus, c’est que tous les jeunes repartaient de la patinoire avec le sourire aux lèvres.

« Le hockey peut amener tellement de choses. Le but de ma fondation sera d’aider le plus de jeunes possible. »

La première activité de la Fondation Pierre-Luc Dubois sera le tournoi de golf, le 13 juillet prochain, au Club de Golf Bic, à Rimouski.