Énergie au Québec: le PLQ veut une consultation nationale

Le Parti libéral du Québec (PLQ) souhaite que l’Assemblée nationale lance une conversation nationale sur l’avenir de l’énergie au Québec.

Cette conversation nationale porterait sur «les besoins actuels et futurs en matière énergétique et sur les investissements publics qui seront nécessaires dans les prochaines décennies» pour réaliser la transition énergétique et atteindre la carboneutralité pour 2050.

Dans un communiqué publié lundi matin, le parti explique que la commission itinérante consulterait la population, mais aussi des experts un peu partout dans la province afin qu’un rapport soit rendu d'ici la fin de 2023.

«Celle-ci devrait impérativement visiter toutes les régions du Québec et les nations autochtones devraient être consultées et parties prenantes du processus. De plus, la commission serait coprésidée par un député issu du gouvernement et un de l'opposition officielle», a précisé le PLQ.

«J'appelle le gouvernement à la plus grande transparence dans ce dossier essentiel pour l'avenir du Québec. Nous avons besoin d'une véritable conversation nationale sur ce sujet si important qui marquera les prochaines décennies, autant au niveau économique qu'en matière de lutte aux changements climatiques», a déclaré Marc Tanguay, chef de l'opposition officielle.