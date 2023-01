Flames: Jonathan Huberdeau n’est pas encore satisfait

L’attaquant des Flames de Calgary Jonathan Huberdeau peut oublier le trophée Art-Ross cette saison, mais sa production offensive est à la hausse ces jours-ci et il entend continuer sur la bonne voie.

Avant l’affrontement de lundi contre les Predators de Nashville, le Québécois affichait au compteur 31 points en 41 rencontres cette saison et n’a pas de probabilités logiques de s’approcher de son total de 115 remis durant la dernière campagne. Ayant été l’objet de quelques critiques de l’entraîneur-chef Darryl Sutter plus tôt dans le calendrier régulier, l’ancien des Panthers de la Floride a inscrit 13 points dans ses 13 plus récentes sorties, ce qui laisse présager de meilleurs moments pour lui et sa formation.

«Oui, c’est bien d’obtenir des points et c’est mieux que rien du tout, mais je pense que je dois en récolter davantage, a-t-il déclaré au quotidien Calgary Sun, dimanche. Au moins, j’en obtiens, contrairement au début de l’année où je ne faisais rien.»

Ça prendra également des victoires

Aussi, la chimie avec ses partenaires de trio Nazem Kadri et Milan Lucic semble au rendez-vous. Voilà une bonne nouvelle pour les Flames, qui détiennent le premier laissez-passer des formations repêchées dans l’Association de l’Ouest de la Ligue nationale. Les bonnes performances d’Huberdeau ont permis aux siens de maintenir un dossier de 8-2-3 au cours de sa séquence fructueuse. Il s’agit maintenant de poursuivre en ce sens.

«Tant que nous gagnons, c’est bien. Nous devons accéder aux éliminatoires et il faut nous battre, c’est tout ce qui me préoccupe, a affirmé le joueur d’avant. Amasser des points [personnellement] ne sera pas aussi facile que l’an dernier. Donc, je dois en quelque sorte oublier cela et à un moment donné, ils viendront.»

Huberdeau, qui a marqué pour la dernière fois le 8 janvier, a touché la cible huit fois en 2022-2023. Il risque de rater le plateau des 20 buts pour la première fois depuis 2016-2017, quand une blessure à la cheville l’avait limité à 10 filets en 31 sorties.