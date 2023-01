On n’a jamais autant parlé de ménopause ! Si la chute hormonale amène son lot de symptômes désagréables, dont les bouffées de chaleur, le gain de poids associé à cette période de la vie préoccupe plusieurs femmes. Possible de freiner le gain de poids à la ménopause ? J’en discute avec Maxime St-Onge, alias Dr Kin !

Photo fournie par Maxime St-Onge

En tant que docteur en science de l’activité physique, pouvez-vous nous expliquer le gain de poids à cette période de la vie ?

En fait, le gain de poids est associé au vieillissement et survient tant chez les hommes que les femmes dès la trentaine. On parle d’environ 1 à 1,5 livre par année entre 50 et 60 ans, donc une prise de poids lente. Ce qui diffère essentiellement, c’est la composition corporelle et la répartition du tissu adipeux. La femme en transition vers la ménopause connaîtra une hausse significative de sa masse grasse, mais surtout au niveau viscéral. Ce n’est donc pas tant l’augmentation du poids total qui est problématique, mais bien la distribution de la masse grasse lors de la ménopause.

La distribution de gras change à la ménopause, quelles en sont les conséquences métaboliques ?

Le gras viscéral, donc autour des organes, augmente considérablement le risque de maladies cardiovasculaires (MCV). En fait, les risques de diabète de type 2, d’hypertension et d’hypercholestérolémie sont significativement augmentés lors de l’accumulation de graisses abdominales. La mesure du tour de taille devient beaucoup plus importante que la pesée pour évaluer le risque sur la santé. On doit viser un tour de taille de 88 cm ou moins pour réduire son risque de MCV.

Quels sont les autres facteurs qui expliquent le gain de masse grasse ?

On observe notamment des problèmes de sommeil chez la femme en périménopause. Cette privation de sommeil perturbe la régulation de l’appétit et on peut observer une augmentation des apports alimentaires chez les femmes qui dorment peu. De plus, faute d’énergie suffisante, plusieurs femmes vont diminuer leur niveau d’activité physique, réduisant également la quantité de calories dépensée quotidiennement.

Peut-on freiner le gain de masse grasse au niveau abdominal ?

L’exercice est une intervention qui peut s’avérer efficace afin de tempérer l’accumulation de gras viscéral, plus particulièrement les exercices de nature aérobie (« cardio »). On remarque que cette forme d’exercice permet de mieux gérer l’utilisation et l’entreposage du gras, plus précisément du gras viscéral. L’adoption d’un mode de vie actif au quotidien jumelé à des entraînements aérobies s’avère être une stratégie très intéressante.

Est-ce possible d’augmenter (booster) son métabolisme de base ?

Il y a une baisse du métabolisme de base (ou de repos) qui est reliée au vieillissement. Cette diminution réduit légèrement la dépense énergétique totale, ce qui favorise le gain de poids. La perte de masse maigre (muscles) est en grande partie responsable de cette baisse, mais l’âge a également un impact, indépendamment de la chute de la masse musculaire. D’autres facteurs, comme l’hypothyroïdie ou encore la prise de certains médicaments, diminuent aussi le métabolisme de repos.

Afin de contrecarrer cette diminution du métabolisme de repos, on peut envisager de faire de l’entraînement en musculation pour préserver la masse musculaire. Toutefois, la hausse du métabolisme restera faible, soit 13 à 16 calories par gain de 1 kg en masse musculaire. Il est d’autant plus intéressant de chercher à augmenter et diversifier sa pratique d’activité physique au quotidien afin de bénéficier de nombreux bénéfices santé en plus d’une augmentation des calories dépensées.

Quels sont tes meilleurs conseils, en termes d’habitudes de vie, pour la femme en cours de transition vers la ménopause ?

La priorité se situe d’abord et avant tout au niveau de la santé, tant physique que mentale. Afin de bien réussir les choses, il est essentiel de faire la distinction entre activité physique et exercice. L’activité physique représente l’ensemble de nos mouvements au quotidien. L’exercice est donc une sous-catégorie de l’activité physique et est principalement efficace pour améliorer la condition physique. Les femmes entamant le processus de transition vers la ménopause devraient compléter une routine d’exercice leur permettant d’améliorer leur cardio et leur force musculaire.

Photo Adobe Stock

Le développement de ces capacités devrait mener à l’adoption d’un mode de vie plus actif au quotidien. Par exemple, un meilleur cardio devrait nous permettre de faire de plus longues marches en nature ou encore d’explorer des paysages plus montagneux, etc. La meilleure condition physique doit promouvoir un mode de vie plus actif, car la combinaison exercice et activité physique s’avère un gage important de santé tant physique que mentale. N’oublions pas qu’il n’y a aucun médicament ou traitement qui comporte autant d’avantage pour si peu d’effets secondaires que l’activité physique...

►Pour d’autres outils pour mieux vivre votre ménopause, consultez mon dernier livre écrit avec la Dre Lyne Desautels : Mieux vivre la ménopause, les hormones et l’alimentation à votre rescousse, aux Éditions de l’homme.

Photo fournie par Les Éditions de l’homme

►Pour suivre Dr Kin : drkin.com

►Sur Facebook : facebook/thedrkin