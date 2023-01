L’alcool n’a plus la cote chez les jeunes

La consommation d’alcool chez les jeunes de la génération Z connaît un déclin et devient de moins en moins populaire, selon des études récentes.

La génération Z, qui est composée des jeunes nés entre la fin des années 90 et 2010, boit 20 % moins que la génération précédente, selon un rapport de Berenberg Research, a expliqué Global News.

Une tendance qui suit aussi les autres générations puisque le rapport montre également que la génération Y boit moins que la génération X et les baby-boomers.

Un rapport distinct de l'Université australienne de Nouvelle-Galles-du-Sud confirme aussi cette tendance mondiale où la consommation d’alcool n’est plus aussi populaire qu’elle l’était. Les 18-24 ans sont 44 % moins nombreux à boire que les générations plus âgées.

Mais qu’est-ce qui pousse les jeunes à consommer moins que leurs prédécesseurs ? Inflation, mode de vie plus sain et consommation de marijuana à prix plus abordables sont quelques-uns des arguments soulevés par les principaux intéressés.

Un ralentissement du commercial mondial de l’alcool est d’ailleurs à prévoir, selon les experts. Il était évalué à 1,17 billion de $ US en 2021 selon World Finance.