Le chef des risques de la Caisse annonce sa retraite après le fiasco des cryptomonnaies

Quelques mois après le fiasco de Celsius Network, le chef de la direction des risques à la Caisse de dépôt et placement du Québec, Claude Bergeron, annonce son départ à la retraite.

M. Bergeron, qui travaille au sein de l’institution depuis 1988, est le grand patron de la gestion des risques depuis 2009.

«Cela n’a rien à voir avec un dossier ou un autre. C’est un départ à la retraite, au terme d’une carrière exceptionnelle de 35 ans au service de la Caisse», a déclaré lundi une porte-parole de l’institution, Kate Monfette.

Perte de 200M$

L’an dernier, la Caisse a perdu environ 200 millions $ en investissant dans la cryptobanque américaine Celsius Network, qui s’est retrouvée en situation d’insolvabilité dans la foulée de la chute du bitcoin et des autres cryptoactifs.

Celsius connaissait déjà des problèmes de gestion au moment de l’investissement de l’institution québécoise, à l’automne 2021, ont révélé des documents rendus publics au cours des derniers mois.

Malgré plusieurs demandes formulées par Le Journal, Claude Bergeron ne s’est jamais rendu disponible pour donner des détails sur le processus de vérification diligente effectué à propos de Celsius. De plus, la Caisse est restée très discrète sur d’éventuelles améliorations à apporter à ses pratiques à la lumière des leçons tirées de l’affaire Celsius.

Son successeur inconnu

On ne sait pas encore qui remplacera M. Bergeron lorsque celui-ci sera parti, plus tard cette année. La transition s’effectuera de façon «graduelle et ordonnée», a assuré l’institution.

Sur son site web, la Caisse souligne que Claude Bergeron a contribué à mettre en place «un vaste programme de renforcement» de la gestion des risques au lendemain de la crise du papier commercial, qui a fortement ébranlé l’institution en 2007 et en 2008.

Avocat de formation, M. Bergeron était précédemment responsable des affaires juridiques à la Caisse. Il a aussi travaillé au ministère de la Justice et à Revenu Québec au début de sa carrière.