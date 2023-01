Le sous-sol de l’église Saint-Roch pourrait à nouveau accueillir des itinérants

La Ville de Québec compte louer le sous-sol de l’église Saint-Roch pour une période d’au moins dix ans, ce qui pourrait paver la voie au retour d’un refuge pour itinérants, après la fermeture controversée du Local en 2022.

La Ville a signé une promesse de location avec la Fabrique de la paroisse de Sainte-Marie-de-l’Incarnation. Pour l’instant, aucun projet n’a encore été identifié, a reconnu la responsable du développement communautaire et social Marie-Pierre Boucher.

« On est en train d’ouvrir la porte à différentes possibilités, différentes opportunités. C’est avec les organismes qu’on va les définir », a-t-elle déclaré en point de presse lundi, aux côtés du maire Bruno Marchand.

La Ville ouvre la porte à divers projets, incluant ceux pour venir en aide aux personnes en situation d’itinérance. D’autres projets communautaires ou à saveur culturelle pourraient également voir le jour en ces lieux.

« En devenant locataire principale du sous-sol de l’église Saint-Roch, la Ville pourra travailler et collaborer avec tous les acteurs du milieu afin d’offrir un soutien aux projets culturels et communautaires de façon durable. Nous nous donnons ainsi les moyens de continuer à bâtir ensemble une cohésion sociale plus forte dans le quartier », a déclaré Mme Boucher.

La Ville prévoit louer la totalité du sous-sol (environ 1 960 mètres carrés) pour une somme de 185 000 $ pour la première année. L’entente est conditionnelle à l’inspection des lieux. Une fois signé, le bail sera renouvelable pour deux périodes additionnelles de cinq ans chacune.

Aucune occupation avant 2024

Diverses étapes d’analyse et de travaux de réaménagement s’ensuivront et ultimement, les locaux pourraient être prêts à accueillir les locataires à l’hiver 2024, précise-t-on dans le communiqué diffusé lundi.

« Tous les détails concernant le bail, le projet et les étapes à franchir avant l’accueil de futurs sous-locataires dans le sous-sol de l’église Saint-Roch seront dévoilés lors d’une annonce prévue à la signature officielle du contrat de location », ajoute-t-on.