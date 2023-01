Les Flyers humiliés à Boston

Comme bien des équipes avant eux, les Flyers de Philadelphie ont subi l’humiliation, lundi à Boston, vaincus 6 à 0 par les Bruins.

David Pastrnak et Pavel Zacha ont tous les deux réussi des doublés en plus d’ajouter une mention d’aide à leurs dossiers respectifs. À son 1000e match dans le circuit, David Krejci a récolté trois aides, tandis que Brad Marchand a touché la cible en plus de se faire complice d’un autre filet.

Les Bruins montrent maintenant un éclatant dossier de 21-1-3 à la maison depuis le début de la campagne.

Jeremy Swayman a repoussé les 29 rondelles dirigées vers lui pour poursuivre son excellent mois de janvier. En trois parties, toutes remportées par son club, il n’a cédé que trois fois sur 97 lancers pour un taux d’efficacité de ,969. Il s’agissait par ailleurs de son sixième jeu blanc en carrière.

À l’autre bout de la patinoire, Carter Hart a connu une sortie beaucoup plus compliquée. Il a alloué quatre buts sur 16 lancers et a été retiré du match à la faveur de Samuel Ersson. Ce dernier a fait un peu mieux, bloquant 11 tirs.

Encore Tkachuk

Matthew Tkachuk a prolongé sa séquence à sept matchs avec au moins un point dans une victoire de 4 à 1 des Panthers de la Floride contre les Sabres à Buffalo.

Tkachuk s’est fait complice des deux premiers buts de ce duel, inscrits par Brandon Montour et Sam Bennett. Il compte cinq buts et 12 points à ses sept derniers matchs, et 55 points en 42 matchs pour l’ensemble de la campagne.

Carter Verhaeghe a quant à lui atteint le plateau des 20 buts pour une deuxième fois dans un filet désert, tandis qu’Anton Lundell a été l’autre joueur à déjouer Ukko-Pekka Luukkonen, auteur de 30 arrêts.

Sergei Bobrovsky a bien fait avec 28 arrêts.