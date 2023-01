L’usine Gadoua de Napierville fermera ses portes

L’usine de pains tranchés Gadoua de Napierville, où est née la boulangerie portant le même nom, fermera ses portes au cours des prochains mois.

La nouvelle, d’abord rapportée par le média Coup d’oeil, a été confirmée au Journal par le préfet de la MRC des Jardins-de-Napierville encore sous le choc.

« On a eu un appel le 12 janvier dernier. C’est sûr que c’est une grosse déception» s'est désolé Yves Boyer.

« La Famille Gadoua est encore à Napierville. Ça me touche énormément. On a tous quelqu’un qui travaille chez Gadoua. Ça vient nous toucher. On était attaché à l’entreprise », a-t-il souligné.

Fondée en 1911 par Wilfrid Gadoua, la boulangerie a été vendue à Weston, puis à Wonderbrands.

Faire marche arrière ?

Dès qu’il a appris la mauvaise nouvelle, le préfet Yves Boyer a fait appel à la députée et la mairesse pour tenter d'en savoir plus sur le sort réservé aux centaines de travailleurs du coin.

« Je veux avoir un échange avec l’entreprise pour voir avec eux s’il y a une possibilité de faire marche arrière ou si tout est décidé d’avance », a-t-il poursuivi.

La maison-mère ontarienne de Gadoua, Wonderbrands, n’avait pas répondu à nos demandes d’entrevue lundi matin.

-D’autres détails suivront.