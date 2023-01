Nouveau départ pour le Salon de l’Auto de Montréal

Après deux annulations forcées en raison de la pandémie, le Salon de l’Auto de Montréal est officiellement de retour en ce début d’année 2023!

Du 20 au 29 janvier, le Palais des congrès rouvrira ses portes aux amateurs d’automobile de partout dans la province, qui pourront venir admirer certaines des plus grandes nouveautés de l’industrie en plus de véhicules d’exception et exotiques ainsi que quelques voitures modifiées.

Les véhicules électriques à l'honneur

Plus les années passent et plus les véhicules électriques prennent une place importante dans l’industrie automobile. Le Salon de l’Auto de Montréal en est un excellent exemple puisque la majorité des grands dévoilements qui y auront lieu seront des véhicules électriques.

Parmi ceux-ci, le Chevrolet Silverado EV risque certainement de faire partie des plus populaires. Cette camionnette 100% électrique offre de belles promesses aux automobilistes qui ont besoin d’un gros véhicule pour le travail ou pour remorquer, mais qui ne veulent pas nécessairement payer l’équivalent d’un loyer en essence chaque mois!

Chez Buick, on regardera plus loin vers l’avenir avec le concept Wildcat EV. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un modèle de production, ce véhicule au design éclaté donne une bonne idée de ce à quoi pourraient ressembler les futurs modèles de l’emblématique marque américaine. Buick compte d’ailleurs rafraichir son image avec un nouveau logo en plus de présenter un premier véhicule électrique en Amérique du Nord pour 2024.

À l’autre bout de la planète, le constructeur coréen Hyundai lance aussi une grande offensive électrique avec sa gamme de véhicules IONIQ. Après l’IONIQ 5 qui circule déjà sur nos routes, c’est maintenant au tour de la berline IONIQ 6 d’attirer l’attention avec des lignes hyper aérodynamiques et un design qui est loin de passer inaperçu! En plus de cette nouvelle voiture qui arrivera sur nos routes dès ce printemps, les visiteurs du Salon de l’auto pourront observer le concept SEVEN, un VUS électrique qui servira à l’élaboration de l’IONIQ 7, dont le dévoilement est attendu au cours des prochains mois.

Le Salon de l’Auto de Montréal accueillera également la marque vietnamienne VinFast, qui a récemment officialisé son aventure nord-américaine avec l’ouverture de plusieurs points de vente, dont un au Carrefour Laval. Ce fabricant compte séduire les automobilistes d’ici avec une gamme de VUS électriques. Les deux premiers modèles, baptisés VF 8 t VF 9, seront certainement très populaires au Salon de l’auto!

Des essais routiers sur place

En plus des nouveaux modèles à admirer, les visiteurs du Salon de l’Auto de Montréal pourront réaliser des essais routiers de véhicules électriques grâce à la participation de CAA-Québec. Pour s’inscrire, il suffit de se rendre directement au kiosque concerné lors de votre arrivée au Palais des congrès.

Voici la liste de modèles qui seront mis à la disposition des essayeurs dans le cadre du Salon de l’Auto de Montréal. À noter que des changements peuvent survenir entre la publication de cet article et l’ouverture du Salon.

Chevrolet Bolt EV

Chevrolet Bolt EUV

Kia Niro EV

Kia EV6

Nissan ARIYA

Hyundai IONIQ 5

Hyundai Kona EV

Cadillac LYRIQ

Mini Cooper SE

Mini Cooper Countryman Hybride

Toyota BZ4X

Des collections à couper le souffle

Les amateurs de voitures de collection et de performance auront de quoi se rincer l’oeil au Salon de l’Auto de Montréal! Les organisateurs du Salon ont réuni deux magnifiques collections québécoises.

On y trouvera notamment une vingtaine de voitures appartenant à l’entrepreneur Luc Poirier, avec une valeur combinée estimée à plus de 36 millions de dollars. Parmi les modèles exposés, les visiteurs pourront admirer la lignée des cinq « hypercars » de Ferrari, formée par la 288 GTO, la F40, la F50, l’Enzo et la LaFerrari. En plus d’une douzaine de Ferrari, la collection exposée au Salon présentera aussi des Porsche, une McLaren ainsi que quelques voitures inusitées comme une BMW Isetta, une Mini Cooper et une Amphicar, capable de circuler sur l’eau!

Le concessionnaire de véhicules de prestige Automobiles Etcetera sera aussi sur place avec une brochette de 10 véhicules plus spectaculaires les uns que les autres. Une Bugatti Chiron, une Maserati MC20 et une Rolls-Royce Phantom feront partie des modèles en vedette. Enfin, une dizaine de véhicules de la marque Shelby seront aussi exposés, dont la sublime Daytona fabriquée en 1964 et 1965.

Histoire de bonifier l’expérience des visiteurs, les organisateurs ont mis sur pied une application mobile qui permet aux visiteurs d’optimiser leur visite au Salon en obtenant davantage de renseignements sur les modèles présentés. L’application peut être téléchargée dès maintenant sur l’Apple Store et dans Google Play.