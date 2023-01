Nouvelle perquisition chez Andrew Tate: 4 millions $ de biens saisis

Les autorités roumaines ont saisi pour 4 millions $ d’actifs du kickboxeur et influenceur Andrew Tate, suspecté de trafic sexuel.

Des véhicules de luxe ainsi que des montres ont été saisies à son domicile de Bucarest par l'Agence nationale roumaine pour la gestion des avoirs, dans le cadre d’une enquête sur le trafic sexuel visant l’homme, a rapporté Fox Business.

Photo Reuters

Rappelons qu’Andrew Tate, son frère et deux femmes font face à des accusations de trafic sexuel.

Les procureurs avaient indiqué plus tôt que ces quatre suspects auraient créé un groupe criminel organisé. Des femmes auraient été forcées à créer du contenu pornographique. Elles étaient recrutées, hébergées et exploitées. Andrew Tate et ses présumés complices auraient retiré d’importantes sommes d’argent grâce à leur affaire.

Une Rolls-Royce et une Lamborghini ont entre autres été saisies. Andrew Tate est détenu en Roumanie depuis le 29 décembre dernier.