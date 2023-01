Odjick a changé la carrière de Chalifoux

«Je pense sincèrement que ma carrière n’aurait pas été la même si je n’avais pas eu Gino [Odjick] sur mon trio durant ma carrière junior.»

Denis Chalifoux était le joueur de centre d’Odjick avec le Titan de Laval durant deux saisons. Donald Audette complétait ce trio redoutable.

«De la façon que le hockey junior se jouait à la fin des années 80, le rôle des policiers était essentiel, a expliqué Chalifoux. On a eu la chance d’avoir Gino à nos côtés.

«Pour moi, il fut un “game changer” dans ma carrière. Sans la présence de “Big Chief” à ma gauche, je n’aurais pas été le même joueur et obtenu les mêmes statistiques.»

Chalifoux se souvient de son premier contact avec Odjick.

«Je m’en souviens comme si c’était hier. Il était venu nous rejoindre lors d’un match à Hull. Il était originaire de Maniwaki et il vivait sur une réserve.

«L’équipement lui faisait plus ou moins et il avait l’air d’un peu n’importe quoi. Ça allait trop vite pour lui sur la glace. Il s’était blessé au dos et après le match, on pensait qu’on ne le reverrait plus.

«Il est revenu quelques semaines plus tard en bonne santé. Il est revenu transformé et c’est là qu’il a pris son envol. En l’espace de quelques matchs, il est devenu le roi de la LHJMQ.»

Un personnage unique

Lorsque Chalifoux parle de son ancien coéquipier, les anecdotes sont à l’image de celui qui a disputé 13 saisons dans la LNH. Odjick était coloré, généreux et authentique.

«Lors d’un match à Laval, moi, Donald et Gino revenions au banc après une présence sur la glace, a mentionné Chalifoux. Gino se tourne vers nous deux et nous dit : “ça me prend des numéros les gars!”

«On lui dit que tout allait bien et que personne ne nous avait touché. Je me souviens qu’il ne s’est jamais battu pour se défendre lui-même. Il le faisait seulement pour ses coéquipiers.»

Lors des séries éliminatoires, la coutume des joueurs dans la LHJMQ était de se teindre ou de se raser les cheveux de façon originale. Odjick, lui, avait bien appris la consigne alors qu’il s’était fait faire un mohawk de couleur... rose!

«Il était fier de ses racines. Même s’il a évolué dans la LNH, il a gardé sa personnalité et sa couleur. Il a été authentique du début à la fin.»

De la viande d’orignal

Pour sa part, l’entraîneur-chef d’Odjick avec le Titan Paulin Bordeleau garde un bon souvenir de son ancien dur à cuire.

«À l’époque, on devait se grossir parce que nous avions une bonne équipe, mais nous manquions de robustesse, a mentionné celui qui est maintenant à la retraite. C’est un des frères Morrissette qui m’en avait parlé. Il est arrivé sur la glace, mais il était tout croche.

«Après avoir joué quelques matchs préparatoires, il a disparu pendant quelques jours. Il était rentré dans le bureau et il m’a dit : “je suis allé à la chasse et je t’ai rapporté de l’orignal!”. Il était parti à la chasse sans en parler à personne.

«J’étais bouche bée. On l’a fait jouer, on lui a donné des patins neufs et il a fait l’équipe. Il a bien protégé nos petits joueurs. On avait gagné la Coupe du Président cette année-là.

«Il avait été un gros morceau dans nos succès.»