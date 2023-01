Qualité de l’air dans Limoilou: un autre délai pour le dépôt du rapport

Prévu pour ce lundi 16 janvier, le très attendu rapport du groupe de travail chargé de faire la lumière sur la qualité de l’air dans le quartier Limoilou, à Québec, a obtenu un deuxième délai et ne sera finalement déposé que le 27 janvier prochain.

C’est ce que le ministre de l’Environnement, Benoît Charette, a laissé savoir sur Twitter, vendredi dernier.

À la demande du président, j’autorise un deuxième et dernier report de la date de dépôt du rapport final du Groupe de travail sur les contaminants atmosphériques. Le rapport devra être déposé le 27 janvier 2023. Ce sera le dernier délai autorisé. — Benoit Charette (@CharetteB) January 13, 2023

«À la demande du président, j’autorise un deuxième et dernier report de la date de dépôt du rapport final du Groupe de travail sur les contaminants atmosphériques. Le rapport devra être déposé le 27 janvier 2023. Ce sera le dernier délai autorisé», a-t-il écrit.

Le mandat du groupe d’experts est d’identifier les contaminants présents dans l’air du quartier Limoilou qui posent le plus de risques pour la santé et l’environnement et de recommander des actions pour améliorer la qualité de l’air dans ce secteur de la ville de Québec.

Le rapport devait initialement être remis le 1er décembre 2022, mais un premier délai avait été accordé par le ministre de l’Environnement jusqu’au 16 janvier pour permettre au groupe de travail «de livrer un rapport mieux documenté».