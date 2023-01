Saguenay remet des constats d’infraction à 70 Airbnb

Plus de 70 locateurs de logements à court terme qui n’avaient pas de permis ont reçu un avertissement de la Ville de Saguenay qui souhaite régulariser ce type de pratique.

intervenant rencontré par TVA Nouvelles, il reste encore beaucoup de travail à faire puisqu’on estime qu’environ 200 sites de location sont opérés illégalement dans la municipalité.

La majorité des contrevenants ayant reçu un avertissement ont entrepris les démarches pour régulariser leur statut, mais 23 d’entre eux ont décidé de renoncer à leur pratique.

Actuellement, une demande de permis vient avec une consultation publique. «C’est plus ou moins bien reçu dans le voisinage, on peut comprendre pourquoi, à tort ou à raison, les gens s’y opposent», a expliqué Jimmy Bouchard, conseiller municipal du Lac-Kénogami et membre du Comité consultatif d’urbanisme de Saguenay.

«Vous avez besoin d’un permis, vous devez payer les taxes commerciales, vous devez avoir une assurance commerciale dès que ce n’est pas votre hébergement principal», a ajouté Joseph Simard d’Hébergements Saguenay.

D’ailleurs, une nouvelle loi doit bientôt entrer en vigueur à Saguenay, au grand dam de la municipalité.

Le 25 mars prochain, Québec permettra aux propriétaires de résidences principales de permettre la location à court terme à condition que le règlement de zonage en vigueur soit respecté.

Ainsi, cela réduirait le pouvoir d’action des municipalités dans ce genre de dossier.

Limitations à Lamarche

Du côté de Lamarche, au Lac-Saint-Jean, les chalets en location sont particulièrement populaires, ce qui a amené la municipalité à légiférer après avoir mené un dénombrement des résidences en location.

Le règlement adopté par la municipalité n'accepte aucune location pour un groupe supérieur à 12 personnes, et impose un maximum de deux occupants par chambre.

«C'est pour éviter le laxisme, l'impression qu'on peut faire tout ce qu'on veut en location, a expliqué le maire Michel Bergeron. Le règlement prévoit qu'on demande de fermer boutique à 11 h. Je pense qu'on est à l'avant-garde.»

Lamarche pourrait ainsi servir de modèle pour d'autres municipalités.

«Il y en a qui nous ont demandé une copie du règlement, pour leur servir de base", a précisé M. Bergeron.

- Avec les informations de Jean Houle, TVA Nouvelles